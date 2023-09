Carrara Funghi Festival, Trenta Menu per Gustare la Città

Anche per la giornata di oggi in centro città prosegue il ‘Carrara fungo festival’ della Pro loco e dei commercianti. Trenta menu per gustare dal pranzo all’aperitivo (e a cena per i locali aperti) i vari piatti a base di funghi. Una manifestazione che ieri sera ha registrato il sold out e nata sul successo della festa della birra dei commercianti, che tanto successo ha riscosso, e che vede i commercianti in prima linea per il rilancio della città. In realtà il fungo festival il tutto esaurito l’aveva già registrato venerdì pomeriggio, con prenotazioni in tutti i locali del centro. Per soddisfare le numerose prenotazioni ristoranti e bar sono spartiti centoquaranta chili di funghi fatti arrivare da Alessandro Palagi del Samba di piazza De Andrè direttamente da Zeri e Pontremoli. Al fungo festival hanno aderito Petite Cusine, pizzeria il Delfino, bar Marco, ristorante Roma, caffè La borsa, Samba caffè, gelateria Tognozzi, caffè Roma, Merope’s steakhous, pizzeria Tognozzi, L’angolo delle delizie. E Ancora: Beviamoci su, Rebacco, Leon d’oro, bar Nino, locanda Patrizia, Vinaccia, Cibart, Cammi Cammi. Questa festa d’autunno come sempre apre il programma delle iniziative della Pro loco Carrara.