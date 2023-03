Carrara est rinasce con la moda, sfilata di ’Temporary vintage’

Ottimo successo di pubblico per la sfilata di moda in piazza San Francesco organizzata dalla boutique ‘Temporary vintage’ di via Bartolini. Nonostante il sole abbia attirato molti cittadini in spiaggia l’iniziativa ha catalizzato l’attenzione di una cinquantina di persone. Molti i complimenti arrivati per questa insolita sfilata nel cuore della città, applaudita e vista come qualcosa di vivace e spontaneo con tanto di musica e speaker per illustrare i vari capi vintage. Nove tra modelli e modelle che in due uscite hanno sfoggiato diciotto outfit rigorosamente vintage, una corrente modaiola che sta tornando in auge come dimostrato da numerose star sul red carpet della recente notte degli Oscar.

In piazza San Francesco i protagonisti sono stati gli abiti eleganti che hanno caratterizzato gli anni Settanta e Ottanta. Protagonisti i tacchi a spillo delle vecchie decolleté quando ancora non usava il plateau, simbolo di eleganza e seduzione, abiti a sirena, completi in doppio petto indossati con le scarpe da ginnastica, look reso celebre dal conduttore Piero Chiambretti. E ancora: giubbotti di pelle, giacche a tre bottoni con le spalle larghe, spolverini e occhialoni glamour. In passerella anche un abito ‘Matrix’ e uno ‘Top Gun’, simboli di un’epoca che ha contrassegnato la moda ma anche la cinematografia lanciando nel firmamento Keanu Reeves e Tom Cruise. Una panoramica sugli abiti che hanno fatto moda e che tornano a farla in questa seconda vita, ma anche una maniera intelligente di vestirsi all’insegna dell’economia circolare e dell’originalità. Insomma una ventata di aria nuova in una zona come Carrara est, raramente interessata da eventi o iniziative capaci di attirare l’attenzione su una piazza splendida interamente di marmo e con al centro il monumento ai caduti di Floriano Bodini. E poi sbicchierata nella boutique di via Bartolini.

A.P.