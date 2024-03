"Carrara celebra le sue donne: riconoscimenti per l'eccellenza e l'impegno"

Si è svolta ieri nel Ridotto degli animosi la consegna dei riconoscimenti di ‘Carrara celebra le sue donne’, l’omaggio che ogni anno il Comune conferisce alle donne che hanno saputo distinguersi e portare alto il nome di Carrara, giunto alla sua 16^ edizione. Quest’anno sono state premiate Graziella Andrei, Donatella Beneventi, Algeria Bertei, Francesca Federici, Chiara Valsuani, Selene Frosini e le suore figlie di Maria Ausiliatrice che operano all’istituto Sacro Cuore di Carrara.

"Come ogni 8 marzo anche quest’anno Carrara rende omaggio a donne che non solo si sono distinte nel lavoro, nelle arti, nel sociale, ma che nel farlo hanno anche contribuito alla crescita di tutta la nostra comunità – ha detto la vice sindaca e assessore alle Pari opportunità Roberta Crudeli –. A tutte loro voglio fare i complimenti e un sentito ringraziamento a nome della città".

"È questa un’occasione importante non tanto per celebrare le donne che si sono distinte a vari livelli e in diversi campi – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –, quanto per raccontare storie che fanno bene al mondo femminile e non solo. Sono storie che possono essere d’esempio e stimolo per tutte le giovani donne".

Algeria Bertei è stata premiata "per aver tenuta viva un’attività tipica del tessuto economico e per aver promosso le tipicità e le eccellenze del territorio", Chiara Valsuani "per saper coniugare la grande professionalità con l’attenzione, l’umanità e la cura verso i pazienti", Donatella Beneventi "per l’impegno profuso a favore della diffusione della cultura e della conoscenza di Carrara con una particolare attenzione al contrasto della violenza di genere".

Seguono Francesca Federici "per la grande capacità professionale e la particolare sensibilità dimostrata nella cura dei pazienti", Graziella Andrei "per la capacità di superare le barriere e vivere la propria quotidianità in modo indipendente", Selene Frosini "per aver scelto Carrara e il suo marmo come luogo della sua sperimentazione artistica e averla veicolata con successo oltre i confini locali", e le suore figlie di Maria Ausiliatrice dell’istituto Sacro Cuore di Carrara: "per l’esempio di accoglienza e di disponibilità costantemente dimostrato nei confronti delle donne e dei bambini". Una bella pagina per tutta la città, che ha quindi riconosciuto l’eccellenza delle sue professioniste, particolarmente attive nei vari mondi di loro competenza.