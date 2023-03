Carrara celebra le ‘eccellenze’ al femminile

Carrara celebra domenica le "sue donne" che si sono distinte in ambito artistico, scientifico, culturale, sociale e sportivo.

Appuntamento alle 10 in sala di rappresentanza di palazzo Civico per la 15ª edizione di ‘Carrara celebra le sue donne’, manifestazione, promossa dall’assessorato alle Pari opportunità, che prevede l’assegnazione di uno speciale riconoscimento.

"L’amministrazione vuole rendere il giusto omaggio a donne che quotidianamente portano il loro importante contributo alla nostra città e oltre – spiega l’assessore alle Pari opportunità Roberta Crudeli – Anche quest’anno sono state scelte figure rappresentative di vari campi e settori, tutte accumunate dall’alto profilo professionale, artistico, culturale, sportivo e del volontariato. Sono eccellenze nei rispettivi campi e rappresentano un vanto per la nostra città".

Saranno premiate quest’anno Agnese Innocente, illustratrice, fumettista e scrittrice di libri per bambini; Brunella Devoti per il suo personale impegno nel volontariato e nella cooperazione sanitaria internazionale; Vlasta Bari, ingegnere biomedico e ricercatrice sulle patologie cardiovascolari; Federica Carletti, pallavolista in serie A1; Marina Simoncini, medico del lavoro; Fiorella Nari, presidentessa del consiglio direttivo Anffas Massa-Carrara e Anffas Toscana; Marta Castagna, dirigente tecnico per l’ufficio Scolastico regionale per la Toscana; Silvia Landi, ideatrice del progetto ‘Una vela per la rinascita’; Collettivo A m’l rum da me (Carlotta Moretti, Martina Ceccarelli e Carolina Barbieri), artiste.