"Carrara celebra la donna: arte, cultura e pari opportunità in rassegna"

Arte, libri cultura e pari opportunità racconteranno la donna “Attorno all’otto marzo”, rassegna promossa dagli assessorati Cultura e Pari Opportunità di Carrara. La frase di Lidia Ravera “finché ci sarà una sola donna minacciata in quanto donna, noi non avremo pace” è il filo conduttore degli eventi che si apriranno domani. Emanuela Abbatecola è la protagonista del primo appuntamento domani alle 17 al Ridotto del Teatro Animosi in piazza De André a Carrara. Su un’idea di Associazione Qulture, Abbatecola presenta il volume edito dalla Fondazione Feltrinelli “Donna Faber. Lavori maschili, sex-ismo e forme di r-esistenza”. L’autrice sarà introdotta dalla giornalista Cristina Lorenzi e da Antonio Celano direttore artistico di Qulture.

Emanuela Abbatecola è docente di Sociologia del lavoro e Sociologia generale, all’Università di Genova, dove condivide insieme a Luisa Stagi anche il modulo “Genere, stereotipi e rappresentazioni sociali” per l’insegnamento “Introduzione agli studi di genere”. Negli anni Novanta si è avvicinata al tema della discriminazione delle donne nel mercato del lavoro che ha trovato espressione nella prima monografia “Il potere delle reti. L’occupazione femminile tra identità e riconoscimento” e in successivi lavori sullo sfruttamento e la violenza di genere, anche nei mercati globali del sesso. Si è poi dedicata a un progetto sperimentale di ricerca sulle donne nei cosiddetti “lavori maschili”, dal quale è nata la mostra socio-fotografica dal titolo “Donna Faber. Lavori maschili, sex-sismo e forme di r-esistenza”.

Ancora il Ridotto del Teatro Animosi ospiterà venerdì 8 alle 15 l’ormai tradizionale appuntamento con ‘Carrara celebra le sue donne’. La sindaca Serena Arrighi, la vice Roberta Crudeli e l’assessore Gea Dazzi assegneranno uno speciale riconoscimento a donne nate o legate alla città di Carrara che si sono distinte in ambito artistico, scientifico, culturale, sociale, sportivo. Sempre venerdì alle 17 al MudaC, la storica dell’arte e ricercatrice Lara Conte, in dialogo con la direttrice del Polo museale Cinzia Compalati, terrà una relazione su “Costellazioni della scultura negli anni Sessanta e Settanta. Attitudini femministe oltre gli stereotipi narrativi”. Sabato 9, alle 17 alla Biblioteca civica, Piera Ventre presenterà il suo libro “Zucchero. Piccola storia amara” (Marotta & Cafiero editore) nell’ambito della rassegna Il Pensier Lib(e)ro dell’associazione Qulture. Venerdì 15, alle 15.30 nella Sala di Rappresentanza del Comune in piazza 2 Giugno, si terrà ‘Cambiailfinale’, un convegno organizzato da Comune e Aism dedicato al tema della discriminazione e della violenza contro le donne con disabilità, per contrastare e affrontare le varie forme di discriminazione e violenza subite dalle donne con disabilità, facendo conoscere tutta la rete che è presente sul territorio per uscire dalla violenza.