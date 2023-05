Carrara apre lo scrigno dei gioielli Studi Aperti, il viaggio nell’arte

CARRARA

Il mese di giugno ospita la due giorni ‘Carrara Studi Aperti’: un viaggio per scoprire dove nasce l’arte. La manifestazione organizzata da Aps Oltre e ‘Carrara Città Creativa’ è in programma per sabato 10 e domenica 11 giugno con un’anteprima nella giornata di venerdì 9. Come sempre vedrà la presenza di numerosi visitatori da fuori città, che vengono a Carrara proprio per visitare gli studi d’arte aperti per questa occasione. ‘Carrara Studi Aperti’ non è solo un viaggio alla scoperta delle maestranze, è piuttosto l’unica manifestazione capace di valorizzare quella filiera corta e quegli studi artistici di cui tanto si parla e si è parlato, ma senza esito.

Tra le novità di questa edizione "Memorie dell’Acqua", una mappa digitale per conoscere le fontane del centro storico. Un progetto nato per svelare l’importanza delle fonti pubbliche, raccontare la loro storia di punti di sostentamento per la comunità. Cinquanta atelier, laboratori e spazi espositivi, cento tra artiste e artisti, venti eventi collaterali per un’immersione in quei luoghi d’arte caratteristici del tessuto urbano ed eccezionalmente aperti al pubblico. Una ‘Città creativa’ Unesco dove oltre il 30% della popolazione è costituito da artisti provenienti da tutto il mondo, e gli studi aperti sono un’occasione per vedere la contaminazione tra culture e multi discipline artistiche, dove pittura, musica, teatro, ceramica, fotografia, illustrazione, scultura e mosaico si confrontano dando vita a una comunità multietnica. Carrara Studi Aperti nasce nel 2013 per dare voce agli artisti presenti a Carrara, una comunità che già 11 anni fa contava più di 200 studi e più di 400 fra scultori, pittori, artigiani, designer, fotografi, ceramisti, mosaicisti e creativi di fama nazionale e internazionale. ‘Carrara Studi Aperti’ è anche la storia di Corrado Marchese, di Oliviero Bertolaso o di Boutros Romhein, giovani che hanno dato vita al laboratorio Badrock, dell’artista cinese che trasforma la lana in un’esperienza sensoriale, del Ponte di Ferro cuore pulsante di Carrara Studi Aperti, della Luce Rossa e del Circa. Dieci i percorsi a disposizione indicati da una mappa digitale e cartacea con trascritti i luoghi e il genere artistico degli scultori. Studi Aperti è una festa inclusiva dell’arte che ospita anche artisti provenienti da fuori. Oltre alle visite in programma dalle 15 alle 20 sono previsti eventi collaterali, mostre, presentazioni di libri, concerti, performance artistiche lungo la strada della cultura e dell’arte, che arriva a toccare anche il museo Mudac. Alla manifestazione collaborano esercizi commerciali e punti di ristoro, che ospitano mostre degli artisti e menu dedicati. Per prenotare 379 29.056.01.