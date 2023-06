Carrara alla Biennale di Venezia Presente con i suoi archivi storici

di Cristina Lorenzi

CARRARA

La città creativa protagonista alla Biennale di Venezia. Lo ha annunciato Maura Crudeli, di recente nominata dalla sindaca Serena Arrighi responsabile della città creativa Unesco, che ha illustrato progetti e iniziative a cui sta lavorando nel corso della conviviale del Rotary da ’Ciccio mare’ a Marina. Presente l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, Crudeli è intervenuta di fronte ai soci del Rotary Carrara e Massa per illustrare il lavoro che la attende nei prossimi giorni. "Il brand Carrara sarà presente alla Biennale di Venezia. Ci hanno invitato e abbiamo colto al volo la preziosa opportunità. Si tratta di una vetrina mondiale dove i nostri gioielli saranno ammirati da milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Quest’anno il tema della Biennale di Venezia è ’Archivi’ e la città a buon diritto può vantare voce in capitolo. Carrara – ha proseguito Crudeli – possiede numerosi archivi: dalle foto di Ilario Bessi alla raccolta dei numerosi documenti degli anarchici, fino ai tesori raccolti nell’Archivio di Stato".

Nel corso della serata l’assessore Gea Dazzi ha parlato dell’importanza della scultura e delle competenze della città su cui l’assessorato sta lavorando. "Mi riferisco – ha elencato Dazzi – agli Studi aperti che vedono la città mettere in mostra i suoi preziosi laboratori, la White Carrara down town che quest’anno abbiamo voluto allungare proprio per non avere un evento spot, ma una kermesse che accompagnasse l’intera estate. Ancora importante il progetto del Mudac ’Riconciliarsi’ che ha visto l’intera collettività partecipare mostre e laboratori che hanno coinvolto i giovani artisti come gli anziani della casa di riposo".