Carrara, 49enne lancia mobili dal terrazzo, serve pistola teaser per fermarlo

Lancia i mobili dal terrazzo, serve il teaser per fermarlo. Sono circa le 14 di ieri quando i vicini sentono urla e rumori di oggetti che vengono scaraventati nella strada antistante le abitazioni. Si affacciano dalle finestra e davanti a loro una distesa di vasi, cassetti della cucina, mobili e sedie.

Un uomo originario di Carrara, classe 1974, li sta lanciando dal terrazzo mentre grida. A quel punto partono le chiamate a polizia e carabinieri, da parte di chi sta assistendo alla scena e teme per l’incolumità dei passanti. Siamo in via Marconi, località Pontecimato, le persone attirate dalla confusione cominciano ad avvicinarsi all’abitazione dell’uomo.

C’è chi si chiede cosa stia succedendo, perché tutto è avvenuto in una frazione di secondi, neanche il tempo per realizzare la cosa che la strada era piena di oggetti. All’arrivo delle forze dell’ordine la persona è ancora impegnata nel gettare roba poi, alla vista degli agenti, ha tentato addirittura di staccare la ringhiera del terrazzo, non si sa per quale motivazione.

A quel punto i militari hanno atteso che ci fosse un attimo di calma, che l’uomo smettesse di buttare dal terrazzo i vasi e le sedie per cercare di parlare con lui, al fine di portarlo a più sagge considerazioni, anche per mettere in sicurezza la zona. Si sono avvicinati alla sua abitazione e in un primo momento tutto sembrava dovesse risolversi al più presto.

Era appena iniziata la conversazione, quando il soggetto è andato in escandescenza minacciando le forze dell’ordine che, dopo vari tentativi di calmarlo, si sono ritrovate ad usare la pistola teaser per fermarlo.

Successivamente è stato immobilizzato. Sul posto sono arrivati dopo una manciata di minuti anche i soccorsi per lo stesso protagonista suo malgrado dello show in pieno pomeriggio.

I sanitari hanno sedato il 49enne per poi trasportarlo in ambulanza all’ospedale delle Apuane, nel reparto di psichiatria, per curarlo, dopo lo spettacolo che aveva dato nella sua abitazione.