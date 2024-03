Carpentieri e capobarca in fiera. Due open day in vista di Seatec: "Profili di eccellenza in vetrina"

Laureati in discipline economiche cercansi. Ma anche disegnatori tecnici specializzati nell’utilizzo dei principali software di progettazione in 2D e 3D, così come anche capobarca e carpentieri nautici. Ma non solo. Queste sono soltanto alcune delle professionalità sulla cresta dell’onda per quanto riguarda la ricerca di lavoro, specie nell’ambito della cantieristica. Ecco perché, oggi e domani, in vista della fiera Seatec dedicata alla nautica sia da diporto che navale per aziende e cantieri del territorio, il Centro per l’impiego di Massa organizza un doppio open day. Oggi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 saranno ricercati i seguenti profili, da sottoporre alle aziende in fiera: laureati in discipline economico aziendali da inserire in diversi ambiti e disegnatori tecnici con competenze con i principali software di progettazione in 2D e 3D (si può portare il Cv al Centro per l’impiego o candidarsi sul portale: MS-217769). Domani, invece, l’appuntamento sarà dalle 9 alle 12: questo secondo open day sarà dedicato alla ricerca di coordinatori di bordo/capobarca, falegnami e allestitori nautici con esperienza, carpentieri nautici (si può portare il Cv al Centro per l’impiego oppure candidarsi sul portale: MS-217766). In entrambi i casi le offerte sono rivolte anche a giovani in età di apprendistato privi di esperienza lavorativa, motivati a crescere nel settore.

"Un’iniziativa che come Centro per l’impiego organizziamo a più mani, assieme a Carrarafiere e i colleghi della Marmomacchine – Ci saranno 4 o 5 aziende importanti della nostra zona che prenderanno parte alla fiera e andranno in cerca di profili specializzati, presenti in gran numero nel nostro database – spiega Gerardo Grassi, funzionario per il marketing e i servizi alle imprese – Si tratta di profili non facili da reperire, inoltre c’è da dire che la nautica specie negli ultimi anni ha aumentato il proprio peso specifico almeno nel nostro territorio, quindi le competenze che non c’erano adesso sono arrivate alla formazione. Contiamo di proporre alcune decine di candidature eccellenti in fiera, senza dubbio tra quelle più complesse da reperire c’è il capobarca, che richiede competente iper specifiche. La destinazione naturale di tali figure sono i cantieri navali ma anche aziende che lavorano in subappalto nella filiera. Queste iniziative servono pure ad acquisire ulteriori profili da inserire nel circuito. Come sede di lavoro Massa Carrara ma in generale la costa apuo-ligure, alcune aziende hanno più sedi sulla costa".

Irene Carlotta Cicora