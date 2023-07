"Caro Persiani ti scrivo" Le ’ferite’ ambientali viste con gli occhi disarmanti dei bambini

"Caro sindaco ti scrivo...". Non sono i soliti politici che vogliono fare le pulci al primo cittadino sul suo operato, nemmeno associazioni del territorio che stanno sollecitando interventi in questo o quel settore l’amministrazione guidata da Francesco Persiani, ma semplici bambini. E lo fanno segnalando con grande lucidità alcuni temi che sono ferite mai rimarginate nel nostro territorio: la mancanza di bus e piste ciclabili, la ‘questione’ cave e la situazione del Lago di Porta. Sono tanti i temi ambientali che stanno vedendo e toccando con mano i bambini dell’Apuacamp, il campo estivo nato dalla tesi di laurea di Margherita Cantarelli, poi diventata un progetto educativo assieme alle guide ambientali Matteo Palazzi e Sara Ferrari. Lezioni sul campo, di ambiente e non solo, che si sono tradotte in una lettera che i bambini hanno voluto indirizzare per ora al sindaco di Massa, Francesco Persiani, ma che coinvolge anche gli altri primi cittadini dei comuni della costa toccati dal campo estivo, ossia Serena Arrighi e Gianni Lorenzetti.

"Caro sindaco, siamo i bambini dell’Apuacamp, un campo estivo che esplora luoghi nuovi ogni giorno. Spostandoci ci siamo accorti di alcune cose: quando siamo andati ad Antona, Forno, Guadine e Pian della Fioba abbiamo avuto difficoltà perché i bus erano pochi. Abbiamo trovato molta spazzatura anche in un’oasi protetta come il Lago di Porta". E’ una lettera che sin dalle prime righe mette in fila i problemi che hanno visto. Sul marmo e le cave, gli accompagnatori hanno spiegato il problema dell’estrazione di un materiale non rinnovabile, ma hanno affrontato anche il tema degli insetti impollinatori.

"La mancanza di alberi, mezzi di trasporto pubblici, marciapiedi e piste ciclabili non rende agevole una vita sostenibile", scrivono ancora per poi fare un elenco di ‘idee e consigli’ al primo cittadino per rendere il territorio più sostenibile: "Aggiungere mezzi di trasporto pubblici come quello di Antona sempre alle 9.30; piantare più alberi e anche fiori per gli insetti impollinatori; aumentare i marciapiedi e le piste ciclabili con illuminazione intermittente; chiudere le cave di marmo o almeno spengere le luci di notte".

"Le bimbe e i bimbi hanno voluto, con questa lettera, esprimere i loro desideri e le loro preoccupazioni alle autorità – scrivono gli organizzatori del camp -. Ci auguriamo che le parole meravigliose e talvolta permeate anche di quella dolce ingenuità tipica di questa fascia d’età vengano davvero ascoltate con attenzione". Adesso non è da escludere che il primo cittadino, abituato a rispondere ai grandi per le questioni che riguardano la sua comunità, che non prenda anche lui carta e penna e risponda a queste giovani ’sentinelle’ del civismo.