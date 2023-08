'Caro biglietti' a Aulla: scoppia il caso

La minoranza aullese ‘Insieme in comune’ ha presentato all’ultimo consiglio comunale una mozione sull’aumento delle tariffe urbane ed extraurbane dei bus. "Nel silenzio delle istituzioni locali - si legge in una nota - la Regione ha aggiornato le tariffe del trasporto pubblico, aumentandole del 10% dal primo agosto. La corsa semplice extraurbana (0-10 chilometri) passa da 1,50 euro a 1,7 euro, l’abbonamento mensile ordinario da 36 a 39,80, quello annuale da 310 a 378,20, così aumenteno i biglietti venduti a bordo, da 2,50 euro a 3 euro, senza risparmio per alcuna categoria, visto che l’incremento anche per il tariffario dedicato agli studenti e alle fasce ISEE. Questa decisione avviene in un periodo dove l’inflazione sta erodendo i redditi delle famiglie. Abbiamo chiesto al consiglio comunale di impegnare il sindaco, affinché manifestasse al presidente Giani la contrarietà a tale decisione con richiesta di sospensione delle nuove tariffe". Un po’ di polemica c’è stata, la maggioranza ha voluto aggiustare il tiro sulla mozione, con una richiesta formale di un ampliamento e miglioramento del servizio. "L’incremento - si legge ancora - non è correlato al miglioramento di un servizio, che in un comune lontano come il nostro è inefficiente e non all’altezza. Ben contenti dell’adesione abbiamo modificato la mozione così da avere l’unanimità del consiglio. E’ un preciso segnale dei rappresentanti locali a favore dei concittadini. Sicuramente il sindaco avrà già provveduto a inoltrare tale segnale di ferma contrarietà. Stupisce ci sia stato bisogno di una mozione urgente per un tema così delicato; in consiglio comunale siede l’assessore provinciale al trasporto pubblico locale, Katia Tomé, che non ha fatto il minimo accenno a tale problema".