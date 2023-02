Carnevale profano soppresso Arrighi: "Mi dispiace per Avenza"

di Alessandra Poggi

"Dispiace prendere atto della decisione della Pro loco di non organizzare il Carneval profano, manifestazione che in passato tutti noi abbiamo sempre apprezzato". La sindaca Serena Arrighi replica alla rabbia di Avenza per la rinuncia alla manifestazione. "Per quanto riguarda l’amministrazione si tratta di un appuntamento importante, come lo sono i numerosi altri che le varie Pro loco organizzano sul territorio, e per questo avevamo messo a disposizione una cifra adeguata. Per quanto riguarda Avenza la Pro loco ci ha sottoposto due progetti importanti anche dal punto di vista dell’impegno finanziario: il Carneval profano e la festa medievale, e non potendo accogliere entrambe le richieste, abbiamo scelto la seconda. Siamo consapevoli dell’importanza di Avenza e del suo centro storico per la vita sociale e culturale della città tutta, e siamo certi che la collaborazione con la sua Pro loco potrà proseguire in futuro in uno spirito sereno e di condivisione".

"Apprendiamo con dolore che la sindaca ha scelto di ammazzare il Carneval Profano per far sopravvivere la festa Medievale, senza averci coinvolto". È lo sfogo del presidente della Pro loco Sasha Biggi. "Ad Avenza siamo turbati e i bambini sono delusi. La sindaca non ha mai voluto parlare con noi, e ora comunica che è dispiaciuta. Nessuno ci ha mai detto che o si faceva il Carnevale profano o si faceva Avenza Medievale e tutto per 3mila euro. Si tratta di una scelta politica, della volontà di ammazzare una manifestazione nata dal basso, creata per rivalutare Avenza, che coinvolgeva i bambini. Questa la dice lunga sulla lungimiranza dell’amministrazione, che non ci ha ancora informato sulla festa medievale, finanziamento e formula. Non crediamo che non si potessero trovare 3mila euro, per una manifestazione che portava più di diecimila persone". Sull’argomento interviene Cosimo Ferri di Italia viva: "Dopo anni di fallimento della politica grillina, i cittadini si aspettavano un rilancio. Ma la città è sempre più abbandonata. Non basta dire sono dispiaciuta, vogliamo una sindaca che prenda in mano la situazione e che stimoli la Pro Loco a non mollare. Deve trasmettere entusiasmo e proporre soluzioni". Anche Leonardo Buselli, coordinatore di Italia viva, parla di promesse non mantenute: "Gli avenzini fiduciosi delle promesse dell’assessore Lara Benfatto erano al lavoro con tutte le scuole per costruire maschere per la grande sfilata. Da qui l’appello agli assessori Benfatto e Dazzi per un ripensamento che porti alla erogazione del budget richiesto e che si festeggi il Carneval profano".