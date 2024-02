Carnevale di gioia e riflessione. In piazza con gli allievi dell’Artistico

Un carnevale da ridere tra mille colori e musiche, ma anche e soprattutto spunto di riflessione su tante tematiche, attuali e attuabili. Grandissima partecipazione di pubblico ieri mattina in piazza Gramsci in occasione del tradizionale evento del carnevale organizzato dagli studenti e dai docenti del liceo artistico ‘Gentileschi’. Un evento ormai entrato nella tradizione locale e che anche ieri non ha per niente tradito le aspettative, colorando e animando la piazza come poche altre volte durante l’anno.

A colpo d’occhio erano centinaia le persone in piazza, tra parenti, amici, docenti e allievi e semplici curiosi, che hanno assistito per un paio di ore all’esibizione in maschera di tutte le classi dell’artistico. Ogni classe è stata poi valutata da una giuria, chiamata a decidere tra quattro voci: scenografia, coreografia, costumi e argomento, con voti da 1 a 10. Un grande lavoro compiuto da tutte le classi, nessuna esclusa dalle prime alle quinte, che rientra a livello didattico nel programma stesso previsto dalla scuola con un apposito percorso di arte figurativa. Alle 10 la prima parte del carnevale, con la ‘sfilata’ degli studenti per le vie del centro storico, che poi hanno raggiunto piazza Gramsci per l’esibizione finale. La gara è stata aperta da una piccola performance, novità di quest’anno, delle terze della scuola media ‘Carducci’. Tanti i temi toccati dagli alunni con grande spazio ovviamente all’arte, presente e passata, ma non solo. Tante le rappresentazioni sulla società e l’ambiente: dal ruolo delle donne all’utilizzo del marmo sulle cave usando l’esempio di Michelangelo. Poi ancora una riflessione sui rifiuti, l’inquinamento del mondo marino o la deforestazione. Omaggio anche al regista Tim Burton, a Van Gogh e alla sua ‘discesa’ verso la pazzia, a Marcel Proust, al Rinascimento fiorentino e la Belle Epoque parigina. A chiusura dell’evento, spazio anche per una divertente performance dei docenti dell’artistico, compresa la preside Ilaria Zolesi, che hanno portato una coreografia basata sulla canzone ‘La notte vola’ di Lorella Cuccarini. Un’atmosfera bella e colorata, tipica del carnevale, a cui neanche gli stessi studenti hanno resistito, unendosi nelle danze insieme ai propri insegnanti.

Due i podi: uno riservato al biennio delle prime e seconde, l’altro per il triennio. Del biennio prima è la 2D con ‘Reverse J’en ai l’habitude’ sul riciclo dei rifiuti, seconda la 2C con ‘Fashion Fish’ sull’inquinamento marino e terza la 2B con ‘Il diritto di migliorare’, una riflessione sui diritti negati alle donne. Del triennio primo posto alla 5A con ‘Michelangelo ie’ tornat’, riflessione sulle cave accompagnata dello striscione ‘Il marmo solo per l’arte’. Seconde ex aequo 5B con ‘La stanza di Van Gogh’ e 4C con l’omaggio a Tim Burton. Terza la 4A con ‘L’infinito mondo di Yayoi Kusama’.