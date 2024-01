Carnevale della Pro loco Carrara: animazione e divertimento nel centro storico

Domenica a partire dalle 14,30 piazza Gramsci si anima con il Carnevale della Pro loco Carrara, che torna in replica per la giornata di domenica 11 febbraio animando il centro storico.

La festa però inizia già da oggi in piazza Gramsci con divertimenti per i più piccini: il centro ospita il piccolo luna park a tema Carnevale con la speciale promozione di giri a un solo euro. Tornando a domenica per i più piccoli ci saranno tanti giochi, ma anche musica, baby dance, laboratori creativi e trucca bimbi. Alla parte musicale offerta dal Gramsci caffè ci penserà il duo formato dalle animatrici Carlotta e Sara, mentre a truccare i bambini ci saranno le studentesse dell’Accademia di belle arti. In piazza Gramsci anche l’associazione Bedrock e gli atleti della 2h Project di Lucia Bianchi. E poi le mascotte per i selfie in ricordo della giornata. Il primo tratto di via Roma ospiterà invece il mercatino dell’arte e dell’ingegno ‘Arti in Bianco’, con le bancarelle presenti a partire dalle 10 del mattino. Per la giornata dell’11 febbraio oltre a tutte le animazioni previste per la giornata di domenica la Pro loco ha organizzato per le piccole mascherine anche uno spettacolo di burattini, la pentolaccia e in replica i laboratori di creta e disegno. Sarà l’occasione per trascorrere una giornata all’insegna dell’allegria tra coriandoli e stelle filanti.