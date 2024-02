Carneval profano: Avenza esulta. Torna la festa in centro dopo 5 anni

Sabato alle 15 nel centro di Avenza torna il ‘Carneval profano’ della Pro loco sulla via Francigena, una delle manifestazioni più amate dagli avenzini. Concerti, spettacoli, animazione, giochi, street food e alle 19 il grande rogo del fantoccio di Re Carnebacco. Il ‘Carneval profano’ coinvolge tutti gli studenti dell’istituto ’Gino Menconi’, che sabato saranno nel giardino di Casa Pellini per mostrare le loro opere in cartapesta.

La manifestazione che torna ad animare il centro storico di Avenza dopo uno stop di quattro anni, è stata presentata ieri a palazzo civico dall’assessore al Commercio Lara Benfatto e da Claudio Poletti e Pietro Di Pierro della Pro loco. Per questioni organizzative questa edizione si svolgerà in forma ridotta, e cioè senza la sfilata delle scolaresche in via Giovan Pietro. "Il clou della manifestazione sarà il rogo di Carnebacco realizzato dall’artista Natalia Caprili – ha detto Poletti –, che è un augurio per l’anno che verrà. Come sempre il Carneval profano è realizzato assieme alle scuole. Tra le tante attrazioni ci sarà anche il laboratorio per bambini per realizzare oggetti di legno".

"Il nostro Carnevale riprende le feste contadine medievali – ha aggiunto Di Pierro –, e Avenza lo fa con la festa medievale in estate e con il Carneval profano in inverno, ed entrambi si svolgono sulla via Francigena". "Sono lieta di annunciare il ritorno di questa manifestazione che mancava dal 2019 – ha detto l’assessore Benfatto –. Grazie alla collaborazione della Pro loco si ha una manifestazione identitaria per il territorio e che ben caratterizza il borgo di Avenza. Una kermesse che offre alle scuole un momento di creatività, dove i ragazzi possono spaziare e pieno con la loro fantasia". Questo il programma: alle 15 apertura e mercato in via Menconi con la parata dei trampolieri del ‘Circotà. A seguire il concerto di ‘The old tower’ in piazza Finelli con pezzi di musica anni Settanta. Alle 16 concerto di ‘Banana Slit in piazza Finelli. Alle 18,30 fuoco di ‘Lumen’. Si esibirà il trio Marconi, i trampolieri e le maschere del bestiario di ‘Padre Adriano’ e suor ‘Rulanda da Potta in Chianti’. In via Menconi giochi di legno con le biglie di ‘Gioca la piazza’, gonfiabili a pagamento.

Alessandra Poggi