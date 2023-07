Carmine Burana e Bolero con 200 musicisti in scena

Continuano gli appuntamenti di ’Palcoscenici stellati’, la rassegna estiva di spettacoli dal vivo organizzata dall’amministrazione di Massa, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Stasera, alle 21.30, un altro grande evento in piazza Aranci: Carmina BuranaBolero. Due grandi classici della musica di tutti i tempi con 200 musicisti in scena. I Carmina, opera composta da Carl Orff nel 1937, raccolgono canti satirici, d’amore e canti che esaltano il vino e il gioco. Partendo dal manoscritto medievale e mutuandone le liriche, Orff realizza la ’cantata secolare’ dei Carmina Burana prendendo a modello due culture, quella della tragedia classica e quella del teatro musicale barocco. Un’opera di ’teatro totale’ in cui musica, parole e movimento si fondono per un effetto avvolgente. Il Bolero di Maurice Ravel nasce nel 1928 come musica per balletto, su commissione della famosa ballerina Ida Rubinstein, e fu eseguito per la prima volta come concerto nel 1930 sotto la direzione dello stesso autore: da allora viene eseguito come pezzo concertistico caratterizzato da una straordinaria e immutata forza.

Ronchi. Per i più piccoli, sempre stasera alle 21.30 ma in piazza a Ronchi, è di scena ’Gioca l’ombra. Indovina la fiaba’. Teatrini interattivi e laboratorio per bambini (produzione Teatrombria). Un allestimento composto da cinque scatole-teatrini che contengono accenni visivi a fiabe tratte dal repertorio classico. Lo spettatore, sbirciando dal buco di una serratura e azionando sia interruttori di luce che delicate e semplici animazioni, viene stimolato a indovinare la fiaba contenuta nel teatrino e a esplorare il mondo del teatro d’ombre.