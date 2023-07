Carlo Costa Presidente Zonale Anspi Villafranca: 60° Anniversario

Carlo Costa è stato riconfermato all’unanimità presidente zonale Anspi, con don Andrea Forni come vice presidente. La conferma è arrivata durante l’assemblea ordinaria dei presidenti dei circoli e oratori affiliati all’Anspi, che si è svolta nella sede di Marina di Carrara. Sono stati eletti nel direttivo Stefania Perini (segretaria), Sergio Delucchi (tesoriere), i consiglieri Mario Piccini, don Mario Arenare, Roberto Pierotti. Carlo Costa vanta una lunga esperienza sul campo: è presidente dell’Anspi ‘La compagnia’ di Fornoli a Villafranca, per molti anni vice presidente zonale. Fanno capo al Comitato zonale apuano Anspi 21 circoli, due in fase di affiliazione, equamente distribuiti tra zona di costa e Lunigiana, per un totale di 2.300 tesserati. La sede nell’ex liceo scientifico di piazza San Francesco a Villafranca. "L’Anspi – racconta Costa – è stata fondata 1963 da monsignor Battista Belloli e quest’anno ricorre il 60° anniversario". Tanti i progetti in cantiere: "Abbiamo intenzione – aggiunge – di visitare gli oratori, poi la formazione degli addetti, che promuoveremo a nostre spese. Tanti circoli sul nostro territorio sono oratori, che promuovono catechesi, campi estivi, attività per il tempo libero. Altri sono importanti punti di aggregazione per ragazzi e adulti. Il mio impegno è cercaro di incrementare i circoli".

Monica Leoncini