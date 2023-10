Caritas, un bando per la gestione dei servizi di mensa e accoglienza

Si apre il bando per la gestione della Caritas. Il Comune ha aperto il concorso per il servizio di gestione del centro prima accoglienza e mensa della Caritas, di viale Galilei. "Nel 2024 il contributo per questo importante servizio passerà da 25mila a 40mila euro annui – spiega l’assessore al Sociale Roberta Crudeli -. Si tratta di un incremento importante di risorse che abbiamo deciso con convinzione perché consapevoli dell’importanza della mensa per tante persone in difficoltà e come questa serva per dare loro un aiuto concreto". Possono partecipare al bando gli le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, o ancora le organizzazioni non lucrative di utilità sociale onlus, anche costituitesi in associazione temporanea, che svolgono attività di interesse generale.

In particolare, le attività oggetto di co-progettazione riguardano la gestione dei servizi riferiti alla conduzione e custodia dei locali della mensa e delle docce, con la fornitura di pasti giornalieri alle persone che si trovano in stato di bisogno e indigenza. Il servizio mensa si svolge tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.45, mentre il servizio docce è fruibile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.30, tranne il sabato, domenica e giorni festivi. Gli enti interessati devono presentare, entro il 21 novembre, apposita domanda indirizzata al Comune di Carrara, compilando la modulistica disponibile sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it. La documentazione richiesta potrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo di Piazza 2 Giugno, oppure inviata tramite pec all’indirizzo [email protected] all’attenzione del Settore 9 – Servizi Sociali e politiche abitative. Infine inviata tramite poste o altro vettore autorizzato. Farà fede in questi ultimi casi la data e l’ora di protocollazione.