Caritas, boom al banco alimentare: "Aumentate le famiglie con fragilità. Tanti anche gli anziani in povertà" Il bilancio di un’annata nera: 50 i nuclei alla distribuzione della spesa. Sono 20 in più rispetto al 2023. Donnini: "Diamo anche medicinali e buoni per acquistarli in farmacia". Il 12 gennaio pranzo della solidarietà .