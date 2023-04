Cari genitori, attenti a non caricare sul figlio troppe aspettative

Questa è la storia di Riccardo (nome di fantasia): la sua vita è stata segnata da problemi di salute e di conseguenza da molteplici ospedalizzazioni. Questo forzato allontanamento dalla vita sociale è stato amplificato a causa del suo carattere estremamente introverso. Ad aggravare la situazione ha contribuito la famiglia focalizzata nelle loro aspettative: avere un figlio estroverso e atleta professionista. Inoltre i genitori non erano empatici e sdrammatizzavano la situazione personale del figlio, che non si sentiva compreso anzi, veniva quasi deriso. La derisione continuava all’esterno: subiva atti di bullismo proprio per questo suo essere schivo. Un altro esempio, preso dalla stampa, è quello che ha coinvolto addirittura un’intera famiglia: è il caso successo in Puglia, dove padre, madre e figlio sono stati isolati per più di due anni e mezzo, persi nel mondo virtuale. Questa famiglia è sopravvissuta grazie alla figlia di nove anni, che, nel tragitto casa- scuola, comprava alimenti per tutti; purtroppo la bambina sceglieva solo merendine e biscotti, per cui la famiglia è stata trovata in condizioni di grave malnutrizione. A questa reclusione volontaria fa eco il messaggio di una ragazza dell’Istituto Penale Minorile di Pontremoli: “Io sono obbligata a stare lontana da tutte le persone che amo perché ho fatto degli sbagli; ma tu che puoi esci all’aria aperta e respira la libertà”.