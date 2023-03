"Carenza medici Soluzioni inefficaci"

Grave carenza di medici di famiglia: la consigliera comunale M5S Luana Mencarelli critica la dirigente Asl Maria Letizia Casani. "Ricordo solo io le difficoltà di accesso alla facoltà di medicina per tantissimi studenti a causa di un un assurdo numero chiuso?O la ridotta disponibilità di accesso alle specializzazioni che non ha permesso ai neolaureati in medicina di accedere alla professione in tempi utili? Altro che crisi di vocazione, siamo di fronte ad una situazione scientemente creata negli anni per ridurre i livelli di spesa e conseguentemente di assistenza, smantellando il nostro sistema sanitario pubblico a favore del privato e a delle classi più deboli. Il prolungamento su base volontaria dell’età pensionabile a 72 anni e l’innalzamento a 1800 pazienti su base volontaria del numero di assistiti sono rimedi insufficienti".