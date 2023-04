Carenza medici di famiglia Sassalbo si trova il dottore

Gente intraprendente e lungimirante gli abitanti di Sassalbo. Molto attenti agli aspetti sociali ed economici che influiscono sulla loro comunità di alta montagna. Questa frazione di Fivizzano, nota da tempi antichi come ’Il paese senza camini’, si trova ad oltre 864 metri d’altezza, posizionata in uno splendido areale del nostro Appennino a brevissima distanza dal Valico del Cerreto. Un paese insomma, che non è proprio ’dietro l’angolo’ e quando in inverno soprattutto la neve ed il gelo la fanno da padroni, non è così facile arrivarvi ed i disagi, se non si è previdenti, si fanno pesantemente sentire. Come nel caso del medico di base che, durante la pandemia ed immediatamente dopo era venuto a mancare facendo venir meno un servizio basilare come il medico di famiglia. Un disagio che andava risolto quanto prima, nell’interesse vitale di tutta la comunità.

"Terminata la pandemia, ci siamo confrontati con la famiglia Clementi, storici farmacisti di Fivizzano che da tempo immemorabile ogni venerdì aprono il loro dispensario farmaceutico qui in paese per venire incontro agli abitanti, specie gli anziani, che avrebbero grandi difficoltà per spostarsi a reperire le medicine nel capoluogo - racconta Roberto Fiorini titolare di una ditta edile di Sassalbo - ed a loro va un grande plauso per l’obiettivo raggiunto unitariamente e per l’attaccamento mostrato in tanti anni alla nostra comunità. Trovare la disponibilità di un medico che se la sentisse di venire a Sassalbo in ogni stagione dell’anno, non è stato semplice, ma il sottoscritto ed il dottor Lanfranco Clementi, ci siamo davvero impegnati affinché il dottor Claudio Spinetti ci garantisse il suo prezioso servizio. E così è stato. Quest’ultimo, medico di famiglia originario di Casola - spiega Fiorini che è impegnato con la famiglia anche nel settore turistico, con il famoso omonimo Castagneto e case vacanze - con grande gentilezza, umiltà e professionalità ha dato la propria disponibilità per la gente di Sassalbo. Ho proceduto quindi con la mia impresa a ridare luce, ristrutturando gli ambienti già esistenti, fra cui l’ambulatorio, i servizi igienici e la sala d’attesa in cui abbiamo predisposto l’attrezzatura per la telemedicina, un progetto questo, di cui siamo molto fieri e che vede Sassalbo uno dei primo borghi di montagna in Italia a possederlo. Una struttura adiacente alla sede del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano dove presto sarà trasferito anche il dispensario farmaceutico che attualmente si trova nel centro del paese. Attualmente, entrambi i dottori, medico e farmacista sono entrambi presenti nello stesso giorno, il venerdì, per soddisfare in contemporanea le necessità a tutela della salute degli abitanti. Aver ottenuto questo servizio è vitale per chi vive qui , ma importante anche per i turisti che vengono a visitarci. "All’arrivo del medico, c’era tutta la gente di Sassalbo a festeggiarlo, un grande striscione gli porgeva il benvenuto. Una scena bella d’altri tempi, emozionante. Un omaggio significativo con cui i compaesani hanno voluto ringraziarlo per l’impegno preso e per la disponibilità che dedicherà a loro nel suo studio, qui a Sassalbo".

Roberto Oligeri