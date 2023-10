"Carenza dei medici?. Tutta una bufala di Asl"

"La carenza dei medici del 118 in Lunigiana è un bufala di Regione Toscana e Asl". Non è la prima volta che i sindaci di Pontremoli e Villafranca Jacopo Ferri e Filippo Bellesi cercano di incrinare l’assioma delle istituzioni sanitarie. Secondo loro i medici ci sarebbero e anche ben disposti a coprire i turni dei mezzi 118 in Lunigiana. La polemica rimonta dopo che la direttrice generale Maria Letizia Casani nel corso dell’Assemblea della Società della Salute di giovedì scorso, nella quale si è discusso dei tagli disposti da Regione Toscana ed Azienda sull’organizzazione dei servizi di emergenza-urgenza 118 in Lunigiana (ambulanze medicalizzate di Aulla e Fosdinovo), ha più volte fatto cenno alla carenza di medici.

"La verità è - affermano Ferri e Bellesi - che si è sempre voluto sottoutilizzarli rispetto alle ore di lavoro eseguibili in Lunigiana. Evidentemente per una precisa volontà aziendale, così da spingerli spesso ad accettare di dedicarsi a turni liberi in altre zone: Lucca, Livorno, Piombino e Portoferraio. L’Azienda e la Regione non possono però continuare a far pagare ai nostri cittadini la loro incapacità di programmare ed organizzare. Devono restituirci tutti i servizi 118 e tutto gli strumenti necessari a svolgerli con efficacia e tempestività. Non ci sono margini – concludono i due sindaci nel loro intervento a favore della sanità lunigianese – di trattativa rispetto a questo". Il tema, vista la sua importanza, porterà altre novità nei prossimi giorni.