Carcere, situazione insostenibile Appello dei sindacati al Prefetto

I lavoratori della casa di reclusione di Massa non ce la fanno più: manca personale, i detenuti sono troppi rispetto alle capacità operative e di tenute della struttura, alcuni con patologie psichiatriche e tossicodipendenze che rendono anche difficile se non impossibile un percorso di recupero e reinserimento come invece prevede il carcere di Massa. E’ un appello firmato a più mani, dai segretari dei sindacati Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa, Uspp e Cgil, indirizzato al prefetto Guido Aprea, perché dopo la protesta di pochi giorni fa non ci sono state risposte dalle istituzioni. I sindacati chiedono un incontro al prefetto per poter mettere in fila tutte le criticità e i problemi dell’istituto penitenziario di Massa "e che incidono gravemente sull’ordine e la sicurezza interna". L’elenco è ben definito. Sovraffollamento detenuti: a fronte di una capienza massima di circa 179 unità la presenza attuale di detenuti oscilla dalle 215 alle 220 unità. Assegnazioni di detenuti affetti da gravi patologie psichiatriche e tossicodipendenti. Intanto manca almeno oltre l’11% del personale previsto: dovrebbero esserci 139 poliziotti penitenziari mentre la forza reale è di 123 di cui solo 120 forza ‘operativa’, peraltro con un’età media superiore a 46 anni. I sindacati segnalano poi la mancanza di personale medico e infermieristico "per la gestione dei detenuti affetti dalle predette patologie, nonché per far fronte alla prossima apertura della nuovo reparto ‘infermeria’ al piano terra del Padiglione B" così come manca personale amministrativo per gestire i prodotti realizzati da tessitoria e sartoria, poi una sala regia da rivedere e tanto altro ancora.

Sulla gestione della casa circondariale di Massa interviene a parte anche il segretario regionale di Fns Cisl con una lettera inviata al provveditore per Umbria e Toscana in cui evidenzia "una discutibile gestione del personale con evidenti disparità di trattamento nell’attribuzione dei turni di servizio con i turni notturni a gravare sempre sugli stessi colleghi. Tutto ciò si somma alla comune carenza dell’organico del personale che aumenta la percezione di disagio".