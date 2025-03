Carabinieri, incontro anti-truffe

Visti i recenti e preoccupanti episodi il Comune di Pontremoli organizza un incontro volto per sensibilizzare la cittadinanza. Venerdì 14 marzo alle 18 al Teatro della Rosa si parlerà di “Sicurezza a Pontremoli“. Truffe, furti e frodi bancarie, saranno gli argomenti su cui sarà incentrato il pomeriggio e sui quali interverranno i carabinieri e alcuni istituti di credito per dare consigli utili a prevenire inconvenienti e problematiche. Aprirà i lavori il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri, saranno poi i carabinieri a fornire consigli utili contro le truffe e suggerimenti per proteggere la propria abitazione dai furti. Alle 18.30 invece gli interventi passeranno agli istituti di credito presenti per affrontare l’argomento frodi e truffe bancarie, con conseguenti danni economici e reputazionali. La cittadinanza è invitata a partecipare.