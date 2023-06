Cara vecchia scuola elementare L’ex preside Ferdani racconta la nascita e il lavoro dei maestri

di Natalino Benacci

Alle Stanze del Teatro della Rosa, alla presenza del sindaco Jacopo Ferri e dell’assessora all’istruzione Annalisa Clerici, si è svolta la presentazione del secondo dei tre libri dell’ex dirigente scolastico Angelo Ferdani “La scuola elementare nel circondario di Pontremoli dalla legge Casati del 1859 alla fine del secolo scorso“. Pagine che raccontano tante vicende toccando la nascita delle istituzioni scolastiche, ma anche maestri che sono stati protagonisti. "Sono partito da lontano - spiega l’autore -. Del resto la legge Casati è una tappa fondamentale nella storia della scuola elementare italiana obbligatoria e gratuita. Può essere considerata la “magna charta“ della scuola elementare pubblica, a gestione comunale". Il libro ripercorre le tappe fondamentali della storia della scuola con riferimenti ai programmi didattici e vuole sottolineare l’importante opera dei maestri che si sono spesi per la grande causa dell’alfabetizzazione delle masse. Nel decennio 1870-80 l’analfabetismo raggiungeva punte elevatissime: l’8090% della popolazione. "Sono stati i maestri di scuola elementare - aggiunge Ferdani - gli artefici della rinascita morale e civile del Paese. Il primo volume prende in considerazione la scuola elementare pontremolese dal 194546 al 199394 poi, tornando indietro, dal 1900 al 1920, nonché la storia della scuola elementare in provincia. Oltre ai dati delle singole scuole sono riportate annotazioni, desunte dai registri di classe, che ci consentono di conoscere meglio la situazione di disagio in cui i maestri erano chiamati a lavorare: si pensi alla mancanza di strade per raggiungere la scuola, spesso ubicata in frazioni isolate. Ciò che mi ha colpito maggiormente sono la voglia e lo slancio che hanno caratterizzato l’attività didattico-educativa dei maestri e il grande senso del dovere".

Passando al secondo volumer, Angelo Ferdani spiega che "fa riferimento alla situazione scolastica nel Circondario di Pontremoli nel periodo 1870-1904 e mette in evidenza i programmi scolastici che dal 1860 a fine secolo si sono succeduti, con particolare riferimento quelli del 1888, noti come Programmi Gabelli, secondo i quali “la scuola ha da servire a tre scopi: dar vigore al corpo, penetrazione all’intelligenza e rettitudine all’anima".