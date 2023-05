Caprigliola vuol ripartire Ora c’è anche il mercatino

di Monica Leoncini

AULLA

Se arrivi a Caprigliola vedi la nuova piazza, bella e riqualificata. Il bar purtroppo ha chiuso da mesi. Se poi ti sposti verso l’ufficio postale c’è la coda di persone in attesa, perché apre solo due mattine a settimana. Anche il supermercato vicino è chiuso da mesi. La bella frazione aullese, nel tempo è cambiata molto. Lo dicono gli anziani che vivono in paese, ma anche i giovani, più agevolati se hanno l’auto, perché possono spostarsi per fare la spesa o andare in farmacia. "Siamo rimasti senza attività - racconta uno storico residente - per fortuna noi abbiamo un nipote che si preoccupa sempre di portarci la spesa o i farmaci". "Davanti all’ufficio postale - aggiunge una signora - servirebbe la panchina, dobbiamo aspettare in piedi, spesso per tanto tempo, visto che l’ufficio è aperto solo lunedì e venerdì. Sarebbe bello se si potesse aggiungere una terza giornata". La chiusura del bar e del supermercato ha portato vari disagi ai residenti, soprattutto agli anziani soli, che non hanno a chi chiedere aiuto. A fine 2022 aveva chiuso l’unico supermercato: i rincari avevano dato il colpo di grazia e la proprietaria, Marina Donati, aveva dovuto chiudere i battenti. A febbraio l’addio allo storico bar Pili: le bollette alte non hanno lasciato scampo ai proprietari, marito e moglie, che hanno chiuso. Per fortuna il supermercato è stato rilevato e i lavori sono in corso per la sua riapertura. Lavori in corso anche al bar: sarà rilevato dalla Proloco che ne farà un circolo Unpli, gestito dai volontari, un punto di ritrovo. Un altro aiuto è arrivato, su iniziativa del Comune di Aulla, in particole del delegato al commercio, Andrea Caponi. Per la prima volta la fazione ha un mercato settimanale, il venerdì mattina alcuni banchi arrivano paese, proponendo frutta e verdura Pigerini e delle aziende agricole Travaglini e “Il mirto“, in collaborazione con Coldiretti. C’è Roberto Biagini, padre di Ivan, titolare dell’azienda agricola, che porta pane e prodotti simili, ci sono la frutta e la verdura di Cristiano Pigerini e Raffaella Ricci, carne e formaggio di Ilenia Travaglini. "Noi lavoriamo abbastanza - dicono - ma vengono sempre gli stessi, di solito gli anziani. Speravamo di attirare anche i residenti che vivono fuori dalle mura. Comprano i nostri prodotti, a volte portiamo anche le spese a casa, se si tratta di anziani. Dicono che sono felici della nostra presenza, visto che non ci sono più attività".