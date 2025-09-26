Capitale della cultura. Presentata la candidatura

La corsa è partita: il Comune di Massa ha presentato ufficialmente la propria candidatura – che gode dell’appoggio dei comuni della Provincia e di quello di Luni – a capitale Italiana della cultura 2028. Il dossier è stato inviato al ministero della Cultura rispettando i termini del bando. Le città concorrenti dovrebbero essere 25. Fra queste, in un mese circa, la commissione incaricata della scelta e insediata al ministero guidato da Alessandro Giuli indicherà la 10 finaliste, una selezione che già dà alle città prescelte per quello che hanno saputo indicare nel dossier uno status assai interessante. A quel punto cominceranno a Roma le audizioni che porteranno a marzo 2026 alla proclamazione da parte del ministro della città che si fregerà del titolo di capitale Italiana della cultura 2028 succedendo a Pordenone che lo sarà nel 2027.

Da parte delle istituzioni c’è ottimismo perché questo "atto d’amore per Massa", come ha più volte ripetuto il sindaco Francesco Persiani, cui si deve la spinta propulsiva per il progetto, possa avere una conclusione adeguata. "Vogliamo la Luna" è lo slogan di partecipazione, mentre come noto il titolo del dossier è "La luna la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia". Il lavoro portato avanti prima dal Comitato promotore, coordinato dal presidente dell’Istituto Valorizzazione dei Castelli, Emanuele Bertocchi, e poi dal Comitato scientifico, presieduto dal professor Umberto Broccoli, è stato intenso e proficuo sotto il controllo del Comune che ha affidato la stesura del dossier alla Bbs-pro di Irene Sanesi che ha dovuto vagliare centinaia di proposte e progetti.

"La partecipazione della cittadinanza e delle associazioni da Massa, Carrara e da tutta a Lungiana è stata entusiasta e mi ha convinto che le nostre scelte siano quelle giuste", ha dichiarato Broccoli. Sarà il sindaco Persiani a presentarlo alla cittadinanza. Per Massa sarebbe un successo molto significativo: nel 2028 infatti saranno i 300 anni dalla nascita di uno dei suoi cittadini più illustri, il musicista Pietro Alessandro Guglielmi, ma non sono state dimenticate la storia, l’ambiente, la costa e le montagne, le pievi e i cento castelli, le statue steli lunigianesi, i cammini e tanto altro soprattutto, come ha sottolineato Broccoli "quei frammenti di marmo delle Apuane che sono presenti in tutto il mondo".

Il Comitato promotore è formato da Comune di Massa, Provincia, Camera di commercio, Provveditorato agli Studi, Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, Curia Vescovile, Deputazione di Storia Patria, Archivio di Stato, Club del territorio del Touring Club, Parco regionale delle Alpi Apuane, Istituto Valorizzazione dei Castelli. Il Comitato scientifico oltre a Umberto Broccoli è formato da Marco Baudinelli, Giuseppe Benelli, Fabrizio Federici, Francesca Nepori, Patrizia Radicchi, Gianmarco Puntelli, Emanuele Bertocchi con il contributo di centinaia di persone che hanno portato idee ed entusiasmo.