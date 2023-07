"Caos viabilità in via Garosi Intervenga il Prefetto Aprea"

Via Garosi a Marina di Massa, la protesta continua. Si aggiunge Fratelli d’Italia: "Siamo intervenuti per contestare l’ennesimo provvedimento sperimentale sulla viabilità, appreso dal comandante Vitali della polizia municipale: una disposizione che sta aumentando le problematiche di viabilità nella zona e soprattutto in via Garosi. Nell’ultimo consiglio comunale siamo intervenuti chiedendo al comandante il ritiro del provvedimento sperimentale e la redazione di uno studio che possa risolverele le criticità. Nessuna risposta dal diretto interessato. Ogni giorno siamo costretti ad assistere a lunghe file di auto che bloccano l’intera via Garosi. Questa situazione sta creando non solo notevoli disagi ai residenti, ma anche forti preoccupazioni in tema di sicurezza: risulterebbe impossibile per i mezzi di soccorso intervenire rimanendo bloccati. Chiediamo alla Prefettura di intervenire".