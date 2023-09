Caos turni, bus salta la corsa. Gli studenti restano a terra

Corsa saltata, gli studenti restano a piedi. E’ successo ieri mattina a Zeri dove i ragazzi, zaino in spalla e pronti per il primo giorno di scuola, hanno aspettato invano l’autobus che avrebbe dovuto portarli verso Pontremoli. Sono rimasti alla fermata a lungo, poi hanno dovuto chiamare genitori o amici per farsi accompagnare in auto. I genitori dei ragazzi hanno telefonato al sindaco per chiedere spiegazioni. C’è stato subito un rimpallo di responsabilità, a quanto pare l’azienda avrebbe ‘incolpato’ gli autisti, dicendo che erano stati loro a rifiutarsi di fare quella corsa in particolare. Pare che però non sia andata proprio così. Almeno secondo il sindacato. "Abbiamo ricevuto la segnalazione da Zeri - spiega Luca Mannini di Fit Cisl Massa Carrara - ho contattato i nostri autisti per capire la situazione. Il servizio del 15 settembre, che viene appeso in bacheca il giorno prima affinché gli autisti sappiano il turno, è diverso da quello di oggi (sistemato ieri dopo che si sono verificati i disagi). Accanto c’è scritto che il turno è stato modificato e quindi di fare attenzione. In realtà l’autista di ieri mattina era in buonafede, ha fatto l’orario che c’era scritto sul servizio, ha sbagliato l’azienda a non scrivere l’orario giusto, una modifica che la provincia aveva in precedenza chiesto all’azienda". Non è la prima volta che succede e che Autolinee Toscane scarica la colpa sui dipendenti, in casi simili. "Un modus operandi che non si può tollerare - aggiunge Mannini - se il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti non mi avesse chiamato per chiarimenti, non avremmo potuto scoprire il vero motivo del disservizio. La cosa è gravissima, l’azienda cerca sempre di scaricare la colpa sugli autisti, quando invece è stata responsabile della corsa saltata. Non solo, i due autisti del servizio in questione non sono stati neppure chiamati per essere avvisati verbalmente della modifica. L’azienda ha invece contattato i sindacalisti, i quali hanno inviato una lettera, evidenziando che il personale non è obbligato a fare lo straordinario, ma è una scelta facoltativa e quindi di inserire eventuali cambiamenti nel turno, per farli diventare una modifica strutturale. Ma questo non c’entra nulla con l’errore dell’azienda".

Monica Leoncini