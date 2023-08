Caos polveri sottili a Miseglia "Risposte deboli dal Comune"

I residenti di Miseglia Bassa non sono soddisfatti delle risposte date dall’assessore alla mobilità Elena Guadagni sul problema delle polveri sottili a seguito del report di Legambiente. Nello specifico l’assessora aveva dichiarato che a breve verrà acquistata una nuova spazzatrice e che nel corso di queste settimane sono state elevate molte sanzioni a chi non rispetta le normative imposte dall’amministrazione comunale.

Nel report Legambiente aveva non solo documentato i camion dei furbetti che non coprono adeguatamente i mezzi con il telone, ma anche lo stato di degrado in cui versa il lavaggio della pesa di Miseglia, del tutto inadeguato a svolgere una pulizia profonda. L’impianto risale al 2012, anno in cui è stata inaugurata la strada dei Marmi, e necessità di un revamping, ovvero un aggiornamento tecnologico per renderlo di nuovo efficente e magari parlando di green allinearlo agli impianti basati sull’efficentamento energetico. Legambiente ha anche documentato che molti camion si presentano ben prima dell’apertura della pesa e lasciando i motori accesi turbano il sonno dei residenti.

"Su 100 camion fotografati tra oltre 230 transitati, settanta di quelli che trasportavano scaglie nel tratto semaforopesa lavaggio non avevano copertura corretta – scrive Claudio Giannarelli a nome dei residenti di Miseglia Bassa –. Se fosse come dice l’assessore Guadagni la polizia locale avrebbe dovuto sanzionarli, e sarebbero già più della metà delle sanzioni elevate nel 2022. Mi astengo da ogni commento, perché non è possibile subire certe dichiarazioni da chi ci amministra e dovrebbe tutelare la salute dei residenti. Fermo restando il rispetto per chi lavora, gli autotrasportatori".

Prima di Legambiente a dare voce a questi cittadini era stato il nostro giornale. E anche noi avevamo documentato come le polveri sottili si riversino non solo in paese, ma anche all’interno delle case. I residenti reclamano il loro diritto alla salute, e proseguono nella loro battaglia per la vita. E l’amministrazione è chiamata in causa proprio per tutelare la loro salute. Questi cittadini avevano anche costituito il ‘Comitato anti polveri’, ma senza ottenere risposte adeguate alle problematiche lamentate, a cominciare dal lavaggio frequente delle strade di accesso al paese.

"A lavorare bene, o a lavorare male, ci vuole il solito tempo – prosegue Giannarelli nella sua analisi del problema che sta interessando tutti i residenti della zona a monte –. E allora lavoriamo bene, tanto più che la copertura per i teloni è elettrica e quindi basta schiacciare bottone senza fare fatica. Quelli che non lo fanno non sono rispettosi della salute altrui, ma comportandosi così danneggia anche la propria. Sono i soliti che quando si fermano al semaforo gettano dal finestrino bottiglie,carte e quant’altro". Un’annosa questione che si prolunga da anni e che verrà nuovamente riproposta nelle prossime settimane.

Alessandra Poggi