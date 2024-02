Caos per i lavori all’ex Cat. Persi oltre 100 posti auto

Ex Cat, sono partiti i lavori per la demolizione del capannone e la costruzione del nuovo, ma non senza problemi. Brutta sorpresa infatti per i numerosi utenti del parcheggio: ieri mattina lo hanno trovato inagibile per l’inizio dei lavori. "Questa perdita improvvisa di oltre 100 posti auto – dice Vincenzo Ozioso, presidente dell’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola – crea gravi problemi agli abitanti della nostra borgata e a tutti i cittadini. E’ sorprendente il fatto che la gara sia stata assegnata nel luglio scorso e in tutti questi mesi nessuno abbia pensato a una soluzione alternativa, ad esempio all’utilizzo dell’area dietro la scuola media Bertagnini dove peraltro anche la precedente amministrazione Persiani aveva pensato a un parcheggio poi mai realizzato. Così, di punto in bianco, si perdono 130 posti auto e pare che i lavori dureranno due anni ".

Un grave disagio, considerando la fame di stalli presente da anni in città, a partire proprio dal quartiere di Borgo del Ponte e Santa Lucia per poi considerare il centro storico privato di circa 70 posti auto. Il parcheggio all’ex Cat serviva inoltre gli utenti del vicino distretto dell’Asl e il problema non è da poco. Ieri mattina anche i docenti delle scuole limitrofe (Alberghiero, Salvetti, Malaspina e Bertagnini), che in genere lì parcheggiavano ogni giorno, si sono ritrovati nel caos, senza sapere dove lasciare l’auto, visto che di spazi alternativi non ce ne sono. "Forse era possibile lasciare una parte del parcheggio fruibile – aggiunge Ozioso –. Non vogliamo certo entrare in merito all’organizzazione del cantiere ma era doveroso cercare una soluzione alternativa, anche provvisoria".

"Non sappiamo nulla di come i soldi risparmiati dopo l’eliminazione della rotatoria – continua Ozioso – verranno utilizzati ma ci corre obbligo suggerire di impiegarli sia per il parcheggio a monte della Bertagnini che, soprattutto, per il recupero del Pomario. Chiaramente siamo d’accordo con l’idea di recuperare il magnifico giardino d’agrumi non solo a fini ludici ed estetici ma anche produttivi. A tal fine riproponiamo la necessità di trovare un accordo con i proprietari della parte di giardino ancora privata se non per l’acquisto almeno per un comodato d’uso proprio per la straordinaria bellezza del luogo che non può essere parcellizzato. La città non può permettersi di perdere un’occasione storica tanto importante che quasi certamente non si ripresenterà più". Ora però c’è da risolvere anche il problemi dei parcheggi: ieri è stato il caos, tanta la rabbia dei cittadini.

Angela Maria Fruzzetti