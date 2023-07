Caos in consiglio Le proteste dei cittadini

Un centinaio di persone a presidiare la Sala X Aprile del Comune sin dall’apertura del consiglio comunale. Molti erano lì per protestare contro i lavori di pulizia e abbattimento delle piante nel terreno all’angolo fra via Verdi e via Poveromo, verso il mare, e l’ipotesi di installazione di un luna park nelle prossime settimane. Ma c’era anche chi contestava la nuova viabilità di Marina e il caos in via Garosi. Animi agitati sin dalle prime battute, l’atmosfera si scalda e i consiglieri ci mettono del loro. Il vice sindaco Andrea Cella prova a predicare calma. Si alzano le voci, anche dal pubblico. La discussione si incancrenisce su questioni di lana caprina. I comitati vorrebbero solo leggere un documento, c’è chi propone di votarlo. Un’ora di discussione che non serve a nulla poi si decide: sospensione di 10 minuti. Ma anche in questa fase il caos regna sovrano. I capigruppo escono ma non tutti. Prende parola Jole Milanesi, dovrebbe leggere il documento che consegna poi alla giunta ma invece fa un intervento a braccio, scontentando molti. Ormai è andata. Ad ogni modo il vicesindaco Cella promette che l’amministrazione risponderà alle tante domande scritte nero su bianco. Un documento firmato da Friday for Future, Cai, Politikè, Nuovi Paesaggi Urbani e ancora villeggianti, residenti e operatori turistici della città. Mette in fila tante perplessità, sulle autorizzazioni date e non rispettate nell’abbattimento delle piante, le prescrizioni che non sembrano trovare riscontri, alberi che secondo la perizia dell’agronomo Dazzi dovevano essere abbattuti ma restano al al loro posto. Nel mirino finisce anche il passaggio di mezzi meccanici che hanno livellato il terreno. Poi si arriva al luna park, per il quale non c’è ancora alcuna autorizzazione. I cittadini chiedono a quale titolo i giostrai stanno operando su quel terreno. "I funzionari comunali si sono posti il problema della reale proprietà del lotto? Ma soprattutto perché non hanno riportato l’area alla vocazione di parco costiero, lasciando la zona bianca? Il sindaco sa che la presenza delle giostre creano un danno ambientale e acustico ai residenti ed economico agli albergatori? Ha valutato attentamente costi e benefici?".

Francesco Scolaro