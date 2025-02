"Cantieri per 560mila euro. Risolviamo il nodo piscina"

Una ricognizione sul lavoro portato avanti dall’amministrazione nel corso dell’ultimo anno. E’ questa la risposta consegnata dall’assessore allo sport Roberto Acerbo ai rappresentanti di scuole e associazioni sportive intervenuti nel consiglio comunale di mercoledì sera. Acerbo ha snocciolato date, cifre e prospettive, iniziando dal "campo da baseball, che rientra nello stralcio funzionale Pnrr dell’Ugo Pisa. Ci sono i lavori dallo scorso 28 agosto, abbiamo messo a disposizione 50mila euro per la manutenzione straordinaria del campo". Poi le altre strutture: "Quanto alla piscina, qui il problema è legato alla profondità ed è una questione che è stata posta fin dall’inizio del progetto: ci stiamo lavorando – ha precisato – L’intervento della piscina vale 7 milioni di euro, l’impianto sarà realizzato completamente nuovo e sarà usufruibile da tutti: cittadini e anche agonisti. Per il centro sportivo di Forno stiamo intervenendo con una riqualificazione per una somma di 150mila euro complessiva. Siamo nella fase del progetto esecutivo: sarà riqualificata la struttura del campo, focus sulle piante pericolanti, l’accesso alla struttura, la messa in sicurezza degli spogliatoi che hanno subito danni per la caduta di un albero. Inizio lavori a metà febbraio". Capitolo stadio: "L’amministrazione ha iniziato qui un percorso nel 2023 – ha detto Acerbo – Allora abbiamo realizzato il manto erboso, ripristinato del tutto, per poi fare un ulteriore intervento a inizio 2024 per la manutenzione del terreno. Sono stati spesi nel 2023 circa 30mila euro per il manto, altri 10mila per la manutenzione l’anno successivo, mentre quest’anno abbiamo finalmente potuto mettere le due torri faro lato Viareggio che mancavano. Adesso l’illuminazione è idonea per le partite notturne e la Coppa Italia. Un investimento da 158mila euro, tutte somme a carico dell’amministrazione che non fanno parte di finanziamenti. Stiamo inoltre intervenendo allo stadio per il ripristino dei bagni lato tribuna. Interventi di impermeabilizzazione, copertura, rinnovo intonaci e tinteggiatura da 13mila euro. Più la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo della cabina di media tensione lato curva sud per 12mila euro, ristrutturazione delle vie d’esodo alla tribuna superiore (corridoi e scalinate) per 37800 euro, realizzazione di luci d’emergenza per le partite in notturna da 8000 euro e la verifica e manutenzione del gruppo elettrogeno per 1500 euro. Tutte lavorazioni entro febbraio 2025".

"Il campo scuola è stato oggetto di un incendio, sono stati messi a disposizione 40mila euro per ripristinare le stanze dell’area amministrativa, bar e area accoglienza per far sì che l’impianto riprendesse sua attività – ha aggiunto – Per il campo dei Ronchi, riqualificazione a settembre e un investimento da 50mila euro. In tutto sono 560mila euro gli investimenti per gli impianti sportivi". L’assessore si è poi soffermato sui contributi e i patrocini del Comune a tutta una serie di eventi sul territorio "che stanno diventando ricorrenti e sempre più attrattivi, contribuendo alla vita di comunità, richiamando molti atleti e popolazione". E chiude: "Si può fare meglio e di più, sicuramente: c’è bisogno di strutture, un impianto per volley e altre attività sportive, stiamo lavorando in questo senso. In agosto con il sindaco siamo andati a roma dal ministro Abodi, portiamo avanti il progetto ambizioso di realizzare anche a Massa un centro indoor sportivo. Focus sul Mercato delle Jare che si potrebbe ben prestare".

I.C.C.