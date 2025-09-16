Cantieri nell’asilo nido: "Dovevano terminare nell’estate del 2024". Il Comune si difende

Primo giorno di scuola: momento magico. Emozioni che si intrecciano tra curiosità, entusiasmo e un pizzico di timore. E’ un giorno che resta impresso nella memoria, ma dietro l’angolo spuntano problemi con i trasporti scolastici, con i cantieri aperti negli edifici, con insegnanti che mancano. Non potevano mancare anche le polemiche politiche. Il gruppo di minoranza di centro sinistra Pontremoli Più attacca l’amministrazione comunale per i cantieri ancora aperti all’asilo nido per un progetto di ampliamento finanziato dai fondi Pnrr per 1 milione e 200mila euro.

Lavori che devono realizzare un collegamento tra l’asilo nido ’Filippi Bisciotti’ e la scuola primaria ’Giulio Tifoni’ consentendo anche il trasferimento della scuola materna. "Non sarebbe stato più sensato trasferire il nido in altra sede, invece di prolungare i disagi e accumulare ritardi su ritardi? - scrive il gruppo consiliare guidato da Elisabetta Sordi -. Ricordiamo che i lavori dovevano finire a luglio 2024. Siamo a settembre 2025 e il cantiere è ancora lì, in bella vista". Ma vengono indicate anche altre criticità. "Nelle prime due settimane di scuola due sezioni dell’Infanzia saranno ’provvisoriamente’ messe insieme in un unico grande stanzone - prosegue la minoranza -. Bambini di 3 anni dovranno affrontare il delicato momento dell’inserimento in un’aula sovraffollata (40 bambini insieme) e caotica. E poi c’è il problema dei sanitari insufficienti: al piano terra della scuola primaria, che ospiterà le sezioni dell’infanzia, mancano ancora un numero adeguato di piccoli sanitari a misura di bambino".

Capitolo trasporti scolastici: "Ad oggi il servizio non è garantito - precisano i consiglieri di opposizione -. La motivazione addotta dagli uffici sarebbe il pensionamento di 2 autisti. Possibile che un’amministrazione si faccia cogliere impreparata da eventi così prevedibili? I pensionamenti non arrivano dall’oggi al domani: programmare il personale e riorganizzare i servizi è compito di chi governa, non una responsabilità da scaricare sulle famiglie. E domani, senza pulmini, avremo tutti i bambini dagli 0 agli 11 anni concentrati nello stesso plesso: il risultato sarà una viabilità caotica, con una concentrazione di automobili che creerà problemi enormi di traffico e sicurezza stradale".

Inoltre viene segnalato il possibile intasamento della mensa scolastica: "L’accentramento di tutte le sezioni dell’infanzia e della primaria nel plesso di via IV Novembre – una sede mai pensata per ospitare due ordini di scuola insieme – obbligherà a organizzare tre turni per il pranzo". Il gruppo Pontremoli Più consiglia all’amministrazione comunale di schermare i percorsi tra scuola e cantiere per garantire un passaggio sicuro, la verifica del corretto funzionamento degli impianti di ventilazione e ricambio d’aria nei locali del nido e nelle nuove aule dell’infanzia, chiarezza e trasparenza sulla gestione della mensa.

Il sindaco Jacopo Ferri replica che l’amministrazione ha sollecitato da tempo l’impresa ad accelerare i lavori che seguono le direttrici del Progetto 0-6 del Ministero, un’iniziativa educativa, che mira a creare un sistema integrato di educazione e istruzione per bambine e bambini dalla nascita fino ai sei anni. Questo modello unisce nidi d’infanzia, scuole materne e scuole primarie, per garantire continuità educativa, pari opportunità e inclusione sociale. "Questo percorso di opera pubblica - aggiunge - ha anche un significato di progetti di continuità, di sinergia, di possibilità di sviluppare moduli didattici che si confrontano e che consentano agli insegnanti di avere spazi comuni e quindi anche moduli di inserimento più agevoli. Il cantiere sarà ancora aperto per un paio di settimane".

Interviene nella polemica, esclusivamente sotto il profilo educativo la preside reggente del Tifoni Lucia Baracchini. "La proposta di spostare la materna all’asilo nido era stata mia - dice - ed era basata su principi organizzativi pensati per le famiglie. Capisco che in questo momento per poco più di dieci giorni si possa vivere il disagio della convivenza col cantiere. Io posso solo dire che ho assistito al primo giorno di scuola ed e l’avvio dell’anno scolastico non ha fatto registrare problemi di sicurezza. Ho visto solo il sorriso dei bambini che vogliono essere protagonisti di questo momento. Quel che è certo è che io non autorizzerò mai niente che non possa coniugarsi con la sicurezza della scuola".

Natalino Benacci