Cantieri nei paesi e progetti digitali. Podenzana, nuovi servizi e restyling: "Sostegni a chi si trova in difficoltà"

I servizi, a Podenzana, diventano ancora più digitali. Avviato il processo di digitalizzazione dei servizi, sostenuto da sette progetti Pnrr - Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza della PA, che consentirà, entro il 2026, di compiere la complessa transizione digitale. Si va dall’abilitazione al Cloud per le pubbliche amministrazioni locali all’adozione della piattaforma PagoPA o ancora l’integrazione Spid e Carta di identità elettronica. Un percorso sostenuto anche dal Progetto Botteghe della salute con Anci e Sds, che prevede l’apertura di uno sportello a palazzo comunale dalle 9 alle 12, due venerdì al mese, gratuito, per sostenerli nell’utilizzo dei servizi digitali. Prossimi appuntamenti 9 e 23 febbraio.

Lo sportello offre vari servizi come l’attivazione della tessera sanitaria elettronica, mediante il rilascio del pin, che consente l’accesso ai servizi offerti dal Sistema sanitario regionale e dalla pubblica amministrazione, il rilascio di un nuovo pin, qualora si sia smarrito o dimenticato quello di attivazione, la consultazione del fascicolo sanitario elettronico accedendo digitalmente alle informazioni e ai documenti clinici relativi alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana, stampa e ritiro dei referti medici, consultazione fascia di reddito o esenzione, cambio medico online, supporto all’attivazione dell’identità digitale (Spid). "Per continuare a garantire servizi efficienti e adeguati alle nuove esigenze - dice il sindaco - non possiamo guardare e conservare modelli di gestione del passato, ma abbiamo il dovere di adeguare i sistemi e di sostenere il personale e gli utenti in questa fase di cambiamento. Esprimo soddisfazione per il percorso intrapreso, i finanziamenti ottenuti e il percorso attivato con Anci e Società della salute a sostegno di chi si trova maggiormente in difficoltà". Digitale ma non solo, a Montedivalli sono in corso opere di manutenzione ordinaria: nelle prossime settimane saranno conclusi i lavori di regimazione idraulica a Casa Manò, saranno aperti i cantieri di consolidamento del versante, a valle del Villaggio Sant’Andrea e del ponte di attraversamento del canale Sant’Andrea, lungo il tratto della provinciale 13. Nel frattempo continua il programma di interventi di manutenzione ordinaria sul territorio comunale, con l’intervento nel borgo di Vaggi.

Monica Leoncini