"Cantautrice carrarese Lodovica Lazzerini coautrice del brano di Bigmama per Sanremo"

E’ la cantautrice e polistrumentista carrarese Lodovica Lazzerini la coautrice del testo del brano che Bigmama porterà sul palcoscenico sanremese del Festival. Si intitola ‘La rabbia non ti basta’ e lo ha scritto a quattro mani con la stessa Bigmama. Lodovica di Bigmama è anche coinquilina si è occupata soprattutto della parte melodica del testo: una lettera di Marianna alla bambina che fu. Bigmama è infatti il nome d’arte di Marianna Mammone, nata nel 2000 ad Avellino. Canta di discriminazioni, tolleranza, omofobia, autolesionismo. Canta per sé e per tutte quelle persone che si sentono sbagliate. Canta per dimostrare che se ci credi davvero puoi arrivare dove vuoi.

E’ la prima volta che la giovane cantautrice apuana, la cui bravura l’ha già portata ad incidere diversi dischi di successo prodotti da Sony Music Italia, scrive una parte autorale per un big della musica italiana, e per di più per un brano che sarà cantato sul parco dell’Ariston. Un nuovo viaggio nel mondo del cantautorato, iniziato veramente da poco, ma che la vede già al lavoro per importanti interpreti italiani. Lodovica e Bigmama condividono lo stesso appartamento a Milano, città in cui Lodovica vive da diversi anni proprio per il suo lavoro e tra loro ci sono molte affinità.

"Ci conosciamo da qualche anno e la canzone è nata nel giro di tre ore – racconta Lodovica –. Eravamo in studio e l’abbiamo scritta di getto. E’ nata spontaneamente ma senza pensare alla destinazione di Sanremo. La canzone è molto personale, è una lettera alla bambina che era. Io mi sono occupata principalmente delle melodie della voce e lei del testo". Una nuova avventura dunque per Lodovica. "È la prima volta che collaboro a una canzone di questo livello – prosegue Lodovica parlando del brano sanremese di Bigmama–. È andata così bene che ho firmato un contratto editoriale per scrivere per gli altri. Inizia un nuovo viaggio e sono molto contenta. Scriverò per i big della musica italiana".

Ma come vi siete conosciute? "Due anni e mezzo fa ad una festa, il mondo della musica a Milano è molto piccolo e ci conosciamo tutti – racconta Lodovica –. Tra noi c’è stato subito feeling. In quel periodo entrambe stavamo cercando una nuova casa e così siamo finite a vivere nello stesso appartamento". "Marianna è una persona fantastica e ne ha passate tante – dice l’artista carrarese –, sono molto felice per lei, questa è la sua occasione di riscatto. Marianna è una persona umile e con i piedi per terra. È un piacere lavorare con lei perché è molto umana, spesso quando i cantanti arrivano al successo sono un po’ spocchiosi". Un bel traguardo che Lodovica vive con tutta la spontaneità e l’umiltà che la contraddistinguono. "Sarò a Sanremo con Bigmama – conclude la cantautrice apuana –, e sarà un periodo tosto perché ho già fissato delle sessioni autorevoli".

