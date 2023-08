Cantanti amatoriali in piazza Giarella

Alla sua seconda edizione, il canto amatoriale torna stasera alle 21 in piazza Giarella a Monti. “Voglia di cantare” porta sul palco perfetti sconosciuti con doti canore e che, assicura l’organizzatore Luca Remedi, nulla hanno da invidiare a taluni professionisti: "Sono talentuosi cantanti amatoriali con cui ho duettato nelle serate di karaoke in giro per i locali del territorio e hanno accettato l’invito a esibirsi con me nelle piazze di Licciana dove vivo". Passione canora, dunque, ma anche attaccamento al lavoro e voglia di vitalizzare i luoghi. Oltre alla scaletta dei cantanti amatoriali che si sono prenotati, anche dal pubblico ci si potrà proporre per un’estemporanea canora. Con la possibilità di degustare panigacci serviti dal bar Nausicaa.