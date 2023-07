"Cantagiro per la città" fra canti, balli e gag E "A spasso con delitto"

L’edizione 2023 di ’Palcoscenici Stellati’ si è aperta con il ’Cantagiro per la città’, a cura di Pem Habitat Teatrali. Ieri la prima puntata, stasera la replica. Tre eclettiche attrici accompagnano il pubblico in un percorso pedonale a tappe per il centro storico di Massa. Canti, balli e gag comiche arricchiscono un originale tour intriso di storia, proverbi e leggende metropolitane. Il percorso attraversa i luoghi di maggior interesse turistico e culturale lasciando spazio anche a quelli meno noti. La partenza è dalla piazza del teatro Guglielmi alle 21.30. La terza tappa è prevista domani, sempre alle ore 21.30, ma stavolta a Marina di Massa con partenza da Villa Cuturi. Stasera a Marina, invece, è previsto un altro appuntamento dedicato al pubblico delle famiglie: alle 21.30, a Villa Cuturi, è il momento del teatro con ’Gunteria Soup’ di Gunter Rieber. Spettacolo clownesco, dove parlano le gag, il mimo, il clown, il giocoliere, l’illusionista, persino l’equilibrista. Sempre stasera, alle ore 21.30, ma in piazza Calamandrei a Ronchi, è previsto ’A spasso col delitto’. Una passeggiata vera e propria all’interno della quale, oltre a ricevere brevi cenni storici e folkloristici, si potrà assistere alle scene chiave di un giallo. Sarà compito dei partecipati cercare di risolvere un mistero con l’aiuto di indizi disseminati sul percorso tramite Qr code scansionabili. Domani (ore 21.30) sul palco di piazza Aranci a Massa ’The black blues brothers super show’. Cinque acrobati accompagnati dal ritmo e dall’energia dell’Africa e da uno stile tutto americano, per uno show dinamico, musicalee comico. Sulle inconfondibili note dei Blues Brothers, ogni oggetto di scena diventauno strumento per acrobaziemozzafiato inserite in una serie incalzante di gag esilaranti, buffi striptease, spassose sfide di ballo. Lo spettacolo è scritto e diretto da Alexander Sunny e prodotto da Mosaico Errante. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.