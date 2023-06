Canile, appello contro l’abbandono: c’è la pensione

L’Unione dei Comuni lancia una campagna contro l’abbandono degli amici a quattro zampe, che purtroppo cresce in occasione dei mesi estivi. Per quanto possa sembrare assurdo, nel 2023 c’è ancora chi compie questi gesti sconsiderati nei confronti di cani che amano i loro padroni incondizionatamente. A volte, però, questo bene non è poi così ricambiato. Così scende il campo l’Unione di Comuni Montana della Lunigiana che ricorda la possibilità di usufruire, a cifre davvero modiche, del servizio di pensione per cani attivo nel Canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo. La pensione è munita di box dedicati: uno spazio esterno e uno interno riscaldato. Gli animali potranno godere di una zona di sgambamento e delle giornaliere passeggiate insieme ai volontari. Lo spazio è stato realizzato e inaugurato lo scorso anno e ha riscosso buon successo. Ovviamente, non manca l’assistenza veterinaria 24 ore su 24, e gli operatori saranno ben disponibili a ospitare sdraiette o coperte del cane per farlo sentire a casa. Il canile comprensoriale di Groppoli è un’eccellenza in Toscana e non solo. Qui gli amici a quattro zampe sono trattati e seguiti al meglio grazie a professionisti e volontari scrupolosi. Per info contattare la struttura allo 0187851026, o per e-mail all’indirizzo: [email protected]