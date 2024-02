Cani ’guardiani’. Il convegno di polizia

Un convegno teorico e operativo, importante a livello nazionale, riservato agli operatori di polizia. Domani al centro sportivo Salvo D’Acquisto di Quercia, nel Comune di Aulla, si svolgerà il 16esimo convegno teorico operativo, promosso dalla Scuola Formazione Professionale della Spezia, leader dal 2007 nell’organizzazione di convegni per il personale effettivo delle varie Forze di Polizia e l’associazione Guardiani della Luna di Soliera, specializzata nell’addestramento cinofilo, col il patrocinio del Comune di Aulla e del Comune di Fivizzano. Appuntamento dalle 8,30 alle 13, con un programma ricco di interventi teorici e pratici. Per finire si affronterà l’argomento delle unità cinofile, valido ausilio nell’attività di Polizia, con esercitazioni pratiche su ricerca di persone scomparse, sostanze stupefacenti o esplosivi. Ne parleranno Giacomo Vierucci, laureato in Tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila e Stefano Livierato, istruttore cinofilo specializzato nel settore della ricerca e della sicurezza.