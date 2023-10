Canevara, sparita la scalinata: "Un oltraggio alla nostra storia"

Una colata di calcestruzzo seppellisce la vecchia gradinata nel centro storico del borgo di Canevara. L’amministrazione comunale, resasi conto del danno, fa dietro front e per mitigare l’accaduto, fa rimuovere parte del cemento riscoprendo parte della scalinata. Per molti si tratta di un "oltraggio" a un paese storico come quello di Canevara e subito sono fioccate le proteste. "Non è con una colata di calcestruzzo che si abbattono le barriere architettoniche – osserva un residente, Alberto Ginocchi –. Ci sono modi e modi per realizzare interventi quando si va ad operare nel centro storico di un borgo antico come Canevara. La colata di calcestruzzo parte dalla piazzetta posta sopra la chiesa, che sarebbe una vera chicca nel cuore dell’abitato con al centro una fontana di ghisa circondata da una pavimentazione piena di buche e di toppe. Da lì, parte la colata che ricopre l’antica scalinata, con una pendenza, in certi tratti, talmente ripida che diventa difficile percorrerla in entrambi i sensi, soprattutto per le persone più anziane. Quando piove, la colata diventa un fiume d’acqua.

Sul posto, richiamati dai residenti, hanno effettuato un sopralluogo i consiglieri comunali Daniele Tarantino (Pd) e Ivo Zaccagna (Mac) per rendersi conto della situazione. Sul ponte di Canevara è stato riaperto il cantiere per disfare parte dell’opera già messa in posa ma pare che le idee non siano ben chiare. "Chiederemo un accesso agli atti – commentano i due consiglieri – per capire meglio il progetto e chiedere eventuali modifiche". Che Canevara meriti altro ne è convinto anche Aldo Mignani, incontrato in piazzetta. "Bene ci starebbe una bella pavimentazione in piastre (tipo i centri storici di Forno e Resceto, per capire, ndr) che valorizzi il luogo, partendo dal basso per raggiungere l’abitato alto, compresa la piazzetta", afferma. Certamente i lavori vanno eseguiti con criterio, e di questo ne sono convinti i presenti all’incontro, considerando la raccolta delle acque di superficie ed evitando di danneggiare l’ingresso alle abitazioni che in quella scalinata si affacciano.

Come tanti borghi della Valle del Frigido, Canevara racconta una storia di secoli risalente a partire dall’anno 1300 circa (nel 1397 esistevano a Canevara una fabbrica del ferro con forno e acquedotto). La parte più antica del paese si aggrappa al crinale lungo la sponda destra del Frigido, dove sorge anche la chiesa di Sant’Antonio Abate, non più servita dalla storica scalinata ma da quello scivolo di cemento sbriciolato che contrasta nettamente con la tipicità delle case e dei muri in pietra.

Angela Maria Fruzzetti