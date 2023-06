Canevara, residenti chiedono illuminazione in vista della sagra, "Necessario per la sicurezza"

Lampioni spenti a Canevara: i residenti chiedono di riaccenderli. Il tratto di strada che dal ponte di Canevara arriva fino alla ex Cartiere (bivio per Casette) è il ’parcheggio’ che molto cittadini sono costretti a utilizzare in quanto, nel paese, come ribadito più volte, non esiste un’area sosta. "Da tempo chiediamo di poter ripristinare l’illuminazione in quel tratto di strada – osservano i residenti – ma le richieste sono vane. Essendo sull’unica strada carrozzabile, con il buio diventa pericoloso per quei pedoni che si trovano a percorrere quel tratto. Chiediamo al sindaco Persiani di occuparsi direttamente della questione e di provvedere tramite gli uffici a far ripristinare l’illuminazione pubblica di quei trecento metri di strada, proprio per questioni di sicurezza, anche in previsione della sagra di Canevara che inizia venerdì 30 giugno".

Il problema parcheggi a Canevara è molto sentito e, in occasione della sagra, è chiaro che bisogna rimediare almeno dotando quella parte di strada della pubblica illuminazione. "E’ un provvedimento necessario per tutti – osservano a Canevara – ed è bene che l’amministrazione intervenga per rendere sicuro quel tratto, necessario per la sosta auto e quindi percorribile anche a piedi".

Poveromo. Sul fronte della viabilità si segnalano proteste dalle strade di Poveromo, lungomare e viale interno compresi. "E’ diventato pericoloso – segnalno residenti e turisti – andare e tornare dal mare. Occorre un piano complessivo per l’intera zona, per tutte quelle strade che sfociano sul viale (via Poveromo, via Lucca, via Siena ecc.) istituendo, dopo una seria analisi, sensi unici in ogni strada".