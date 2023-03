Candidatura progressista: Patrizia Bernieri in ‘pole’

Il nome è conosciuto da molti. Patrizia Bernieri, sindacalista della Cgil, sarebbe a un passo dall’accettare la candidatura alla carica di sindaco per il Polo progressista, il gruppo politico formato da Cinque stelle, Unione popolare e ’Massa Città in Comune’. Dopo settimane alla finestra a guardare i vari dissidi all’interno della coalizione di centrosinistra, pare che il polo abbia deciso di correre da solo alle prossime amministrative e di convergere su un profilo spendibile soprattutto nella parte più sensibile del loro elettorato, ovvero quello dei lavoratori. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la risposta affermativa della sindacalista, portando quindi sul campo la prima candidata donna di questa tornata elettorale, che vedrà quindi una decina di aspiranti primi cittadini..

Sta andando avanti il corteggiamento Pd-Evangelisti. L’unico problema è che sia l’ex parlamentare che il partito del Nazareno, rappresentato dal segretario comunale Enzo Ricci, stiano interpretando lo stesso ruolo, ovvero il corteggiato. Si incontrano, si parlano, ma nessuno fa un passo avanti per far finalmente sbocciare l’amore elettorale. Mentre va avanti questo valzer, a sinistra c’è chi ha già scelto, come i Verdi, che hanno deciso di appoggiare Evangelisti. I Socialisti sono al tavolo col Pd, ma restano a guardare, così come i Radicali. Italia Viva si posiziona, a livello comunale con il partito del Nazareno, scontentando di fatto la parte provinciale. I Repubblicani correranno da soli con il legale Guido Mussi, ’Massa insorge’ presenta invece Marco Lenzoni che vede il sostegno dei Carc, Fabio Cristiani una sua lista, Massimiliano Spallanzani con ’La Fenice’.

C’è poi Cesare Ragaglini, ex diplomatico in Russia, che anche lui correrà da solo e Azione, che passerà a sostenere Persiani, quel sindaco uscente che gode della fiducia granitica della Lega e Forza Italia, ora non più spaccata in due dopo i saluti dei consiglieri comunali Luca Guadagnucci e Stefano Benedetti, nonché alcuni liste civiche desiderose di vedere tornare a palazzo Francesco Persiani. Nel centrodestra c’è poi lo sfidante per eccellenza, ovvero Marco Guidi, ex assessore ai Lavori pubblici che nel weekend ha avuto la visita del numero due di Fratelli d’italia, Giovanni Donzelli e che ha incassato recentemente l’appoggio di ’Massa Futura’ di Antonio Cofrancesco e dei Nuovi Socialisti di Lucio Barani. Senza dimenticare ’Noi moderati’ che guarda all’ex assessore come futuro primo cittadino, più alcune liste ad hoc a sostegno del legale.