Candidatura a sindaco Pd Fumata grigia sul nome Si pesca nella coalizione Le primarie si allontanano

di Alfredo Marchetti

Primarie si, no, forse. Candidato a sindaco del Pd? C’è, ma non è condiviso come ci si aspettava. Si ragiona quindi per un’apertura alla coalizione. Si respira un grande fermento nella segreteria comunale del Partito democratico di Massa. La riunione di venerdì, che doveva tirare una linea sulla posizione del principale protagonista del centrosinistra, si è in realtà rivelata l’ennesima riflessione dalla quale sono uscite poche certezze. La prima è la smentita di una voce che aleggiava nelle stanze del partito, ovvero la candidatura del consigliere regionale Giacomo Bugliani. Il diretto interessato chiude la partita prima di entrare in campo: "Nessuno me l’ha chiesto, non comprendo come possa esser girata questa voce. Attualmente sono a fare altro, ho un impegno da portare avanti in Regione. Sono stato eletto in consiglio regionale e ho intenzione di portare a termine il mio mandato. Una volta finito, poi si vedrà...". Bugliani ha avuto un malore durante la cena con i Lions ed è stato ricoverato all’Opa. Ieri il messaggio agli amici su Facebook.

Alla corte del delegato di Firenze del segretario neo eletto Emiliano Fossi, ovvero Luca Sani, arrivato in questi giorni in città per tirare una sintesi sulle tante correnti all’interno del partito, il segretario comunale Enzo Ricci, quello provinciale Enzo Manenti e l’ex deputata Martina Nardi, oltre ai membri della segreteria stessa e i segretari dei vari circoli sparsi nel territorio massese. La serata è stata utile al Pd per fare un’ulteriore quadratura sui nomi da presentare agli alleati.

La quadra però non è arrivata: oltre al nome della ex deputata, sul tavolo ci sono finiti anche quelli del responsabile comunale, che però non ha avuto la condivisione totale, Eleonora Biancolini e Vincenzo Tongiani. La strada maestra pare allora coinvolgere le varie forze già scese in campo, che non hanno atteso il tentennare del Pd e hanno già sfornato i loro aspiranti sindaci. Parliamo di Fabio Evangelisti, ex deputato e appoggiato da sette liste civiche, l’ex diplomatico Cesare Maria Ragaglini, civico. Non dispiace nemmeno il nome del repubblicano Guido Mussi, di professione legale. Un nome quindi potrebbe uscire da questa rosa di candidati extra partito.

Questione primarie: i tempi sono strettissimi, Firenze ha fatto capire che sarebbe meglio trovare una soluzione senza passare da una campagna pre vera sfida elettorale, ma ha comunque lasciato il pallino del gioco alla segretaria locale. Di certo c’è che siamo arrivati al 5 marzo e che se verrà scelta questa pratica, si deve chiudere la partita...ieri. "I tempi sono stretti – ha confessato il segretario provinciale Manenti –. Stiamo analizzando ovviamente anche lo strumento delle primarie, ma credo che ormai ci siamo, dovremo inevitabilmente prendere una posizione in tempi molto brevi. Perché poi ci sarà anche la campagna elettorale. Credo che nell’arco delle prossime ore scioglieremo le riserve".