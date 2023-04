Candidati a confronto Le opposte visioni per rilanciare il turismo e salvare il commercio

Un confronto cordiale, dove non sono comunque mancate stoccate e critiche tra avversari. È andato in scena a Palazzo Ducale il dibattito fra i candidati a sindaco organizzato da Confcommercio Lucca e Massa Carrara. Dal turismo al commercio di vicinato, dalle infrastrutture alla Massa del futuro, sono ampi i temi toccati dalle quattro domande del giornalista e portavoce della confederazione, Simone Dinelli, alle quali gli aspiranti primi cittadini presenti (assente giustificata solo Daniela Bennati) potevano rispondere in un massimo di tre minuti. Sulla questione turismo, tutti i candidati hanno evidenziato le peculiarità di un territorio che va dal mare alla montagna con al centro una città capoluogo. L’ex sindaco Persiani ha rivendicato i risultati ottenuti negli ultimi 5 anni dalla propria amministrazione e sottolineato come sia il turismo montano che quello balneare abbiano retto l’impatto della pandemia e siano di nuovo in crescita: "I dati sono confortanti – ha detto il candidato di Forza Italia e Lega – ma per il turismo bisogna sempre fare qualcosa di più e perciò noi lo mettiamo al primo posto del nostro programma". Secondo gli altri candidati, invece, sono ancora molte le potenzialità non sfruttate, per le quali sono arrivate idee diverse, ma legate fra loro da un turismo green e destagionalizzato, che possa coinvolgere anche i paesi a monte.

Abbassamento di Tari e Imu per permettere agli operatori di tenere aperto tutto l’anno sono le proposte arrivate dal candidato del Pd Ricci, mentre Mussi (Pri) ha auspicato lo sviluppo di un turismo lento lungo l’asse del Frigido, a cui, secondo Guidi (FdI), si devono aggiungere l’apertura di rifugi e la pulizia di sentieri, oltre che l’organizzazione di eventi di qualità sia enogastronomici sia culturali. Le prerogative, però, per Barotti dovranno essere la lotta all’erosione e al dissesto idrogeologico e mentre Ragaglini ha sottolineato la necessità di offrire spiagge libere di livello ai villeggianti, Lenzoni si è scagliato contro le amministrazioni degli ultimi 30 anni, colpevoli, a suo dire, di aver svalorizzato il territorio massese in favore di un’escavazione selvaggia.

Per quanto riguarda il commercio di vicinato, i candidati hanno parlato dell’importanza sia sociale che economica rivestita dai piccoli negozi, il cui sviluppo dipende anche dagli aiuti dell’amministrazione. Idee diverse, invece, sul tema infrastrutture, sul quale Mussi, Guidi e Lenzoni hanno criticato le scelte prese dall’ex sindaco. Mussi ha evidenziato "interventi fini a se stessi come la rotatoria di via Chiesa e via Democrazia", pur sostenendo la Variante Aurelia, mentre Guidi ha sottolineato la carenza di parcheggi e le criticità di un trasporto pubblico le cui linee "devono essere migliorate per servire ogni zona, adattandosi agli orari delle scuole". Lenzoni, invece, non è d’accordo sull’investimento di 46 milioni di euro per la realizzazione della Variante, per la quale Anas, come detto da Persiani, inizierà i lavori entro il 2023. La vera sfida, per Ragaglini e Ricci, è la creazione di una mobilità sostenibile, la cui realizzazione, secondo il candidato Pd, è possibile se tutti iniziano a lasciare a casa l’auto in favore di autobus efficienti, che dovranno essere acquistati, mentre per l’ex ambasciatore serve un nuovo piano della sosta. Da Barotti, invece, arriva la proposta di una metropolitana di superficie sulla scia di quella di Firenze.

Il quarto quesito ha infine permesso di guardare alla Massa del futuro, per la quale serviranno bonifiche che, secondo Ricci, Barotti e Guidi attraggano nuovi investitori nella zona industriale e che possano dare una nuova spinta all’economia del territorio. Mussi, invece, pone come obiettivo della città essere nominata ’Capitale della cultura’ nel 2028. Per Ragaglini occorre una svolta alla guida perchè "Massa torni ad essere una città di cui essere orgogliosi".

Alessandro Salvetti