"CandiArte: Passeggiata Gastronomica tra le Colline del Candia"

Tutti pronti per ’CandiArte’, passeggiata gastronomica attraverso le colline del Candia, organizzata dal comitato ’Mortet a m’arcord’ che dal paese di Mirteto si snoda sulle colline lungo un percorso di 12 km, tra i vigneti del Candia, con soste gastronomiche presso aziende agricole e ristoranti tipici della zona. Ricalcando in parte il percorso della Via Francigena, attraverserà i vigneti che fanno da corona ai paesi di Mirteto, Castagnara e Romagnano, luogo di produzione del vino di Candia. Le soste gastronomiche sono al circolo ’Le vedute di Massa’ (colazione della vendemmia), al ’Podere Scurtarola’ (pranzo con i tordelli massesi della tordelleria ’Pertini’) e alla trattoria ’Da Giuston’ (dolci).