Candia, disagi per le aziende e i residenti

I vigneti eroici del Candia Doc ’ostaggio’ di frane e smottamenti. E’ franata in più parti, com’è noto, via dell’Uva, l’unica via di accesso agli irti terrazzamenti che guardano verso il mare sul versante di Massa e tratto della via Francigena e il transito è stato vietato dal Comune di Massa. "Via dell’Uva, che prende il suo nome proprio dal fatto che attraversa e accompagnata ai vigneti estremi, è danneggiata in più punti da una serie di frane e cedimenti. I detriti rotolati da monte a valle invadono la carreggiata. – denuncia Coldiretti –. La viabilità di accesso alle aziende e ai vigneti non è più percorribile. Ci sono anche tante famiglie che vivono qui. Si rischia l’isolamento di una parte di territorio importante dal punto di vista agricolo, economico, turistico e storico".

Le colline del Candia avevano già manifestato la loro fragilità più volte e a più riprese in passato. "La viabilità ha permesso a queste colline di essere centrali nell’economia agricola e turistica delle colline del Candia e favorire la nascita di aziende ed agriturismi che promuovono la cucina tradizionale e le etichette del territorio. – spiega Fabrizio Bondielli (nella foto), presidente del Consorzio di tutela del Candia dei Colli Apuani Doc –. La priorità è mettere in sicurezza la strada per permettere alle famiglie e alle aziende di poter tornare con serenità alle loro case e ai loro vigneti. Da anni ci battiamo per considerare le colline del Candia un territorio svantaggiato per poter avere corsie preferenziali per l’accesso a bandi e finanziamenti per favorire investimenti anche sulla messa in sicurezza e la regimazione delle acque. Crediamo che questo momento sia arrivato".