Cancelli chiusi all’Aghinolfi Il castello non è ancora a norma

Il cancello con le grandi sbarre di ferro all’ingresso della salita non lascia molto alla speranza di turisti e residenti, magari alla ricerca di un posto fresco, ricco di storia e di fascino, vicino al centro città ma con un bellissimo panorama su tutta la costa: per la seconda estate consecutiva la Fortezza Aghinolfi di Montignoso è rimasta chiusa. Ci sono ancora diversi lavori da fare per rendere tutto a norma e fruibile, dalle passeggiate intorno fino ad arrivare al punto ristoro e alla storica torre ottagonale, la vera e propria Fortezza che è il simbolo di Montignoso. Qualcuno ha anche lasciato un foglio scritto a penna: aprite questo castello. Sì, perché pur essendo una fortezza, l’Aghinolfi è un po’ da sempre per storia, posizione e per tradizione il ‘castello’ che domina il paese. E il Comune ci ha anche investito tante risorse, compreso il progetto di virtualizzazione della visita Racine tramite risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, che doveva servire ad abbattere le barriere consentendo una visita completa, benché virtuale e digitale, anche alle persone con disabilità.

E infatti, dopo lo stop nel primo anno di pandemia Covid, aveva riaperto con i migliori presupposti: nuovo certificato di prevenzione incendi, il punto ristoro rinnovato per passare qualche ora di relax e pure un servizio di visita virtuale. Era stata anche riparata la volta lignea della torre. Poi nella primavera del 2022 il nuovo stop: durante un sopralluogo erano emerse altre infiltrazioni all’interno della fortezza, ancora sulla volta lignea della torre, ma era stato preso atto anche della necessità di effettuare altre operazioni costose e che avrebbero richiesto tempo. Per la riapertura se ne riparla a primavera del 2024: è questa la versione ufficiale dell’amministrazione montignosina.

"Purtroppo – fanno sapere da Villa Schiff – devono essere ancora completati tutti i lavori di sistemazione e non riusciremo a riaprire prima del prossimo anno. Fra 2020 e 2021 avevamo effettuato tutte le operazioni necessarie a ottenere il nuovo Certificato di prevenzione incendi e avevamo riaperto due anni fa. Ma abbiamo scoperto che bisogna intervenire ancora sulla volta lignea, che presenta delle infiltrazioni, ma servono altri piccoli lavori di sistemazione anche sul punto ristoro, ad esempio sugli scarichi, tenendo presente che comunque non è una struttura dove si cucina ma si servono solo piatti freddi. Una volta terminate queste operazioni dovremo fare anche un bando per assegnare la gestione del punto ristoro e confidiamo di poter ridare alla città e ai turisti il castello Aghinolfi per la prossima primavera".

FraSco