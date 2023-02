"Cancellate le scritte anarchiche" Fratelli d’Italia contro Cospito

Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Baruzzo, interviene sulle scritte anarchiche: "Sui muri di Carrara stanno comparendo numerose scritte – scrive – di chi protesta contro il 41 bis per Alfredo Cospito. Considerata la pericolosità di certi sedicenti movimenti anarchici, sarebbe opportuno che scritte e manifesti inneggianti alla lotta armata fossero rimossi, evitando che ci possano essere persone o gruppi invogliati a manifestare in modo violento il loro pensiero. Nei decenni scorsi abbiamo visto purtroppo che troppa tolleranza ‘intellettuale’ nei confronti di certi movimenti, ha portato ad azioni criminali come il caso del commissario Calabresi, che fu oggetto di una campagna d’odio sfociata con il suo omicidio, o a Carrara l’assassinio da parte delle brigate rosse dell’ingegner Taliercio, e più recentemente l’attacco al gazebo dei militanti di centrodestra, l’intromissione di due figuri alla cena natalizia di Fratelli d’Italia a Marina di Massa, le minacce di morte al presidente del consiglio Giorgia Meloni. Per questi motivi Fratelli d’Italia chiede alla sindaca Serena Arrighi di far rimuovere scritte e manifesti, mentre noi facciamo un appello al movimento anarchico carrarese, che conosciamo come non violento e impegnato nelle lotte sociali a favore dei più deboli, ‘cavallo di battaglia’ che abbiamo in comune, affinché prenda le distanze da chi, mette in cattiva luce anche il loro operato".